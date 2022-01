Britney Spears revela sus intenciones de escribir un libro tras la publicación de su hermana

Tras recuperar su libertad con el fin de la tutela a la que se vio sometida durante más de 13 años, Britney Spears estaría preparando su propio libro en el que cuente en primera persona todo lo que vivió durante este tiempo, hecho que ya causó sorpresa en sus fieles fanáticos, quienes no la han dejado sola luego de la difícil batalla legal a la que se enfrentó en 2021.

En su última publicación de Instagram, Britney Spears compartió la foto de una máquina de escribir junto a varias rosas rosadas y blancas, uno de los símbolos que caracterizan a la cantante, y agregó: "¿Debería empezar por el principio?"

Aunque desde hace unos días la famosa desactivó los comentarios, varios de sus fans recordaron que a finales del 2021, la princesa del pop reveló sus intenciones de escribir un libro.

(Foto: @britneyspears)

Hecho que sin duda estaría más confirmado con su reciente publicación, aunque hasta el momento no ha dado declaraciones al respecto. Sin embargo, lo que más llama la atención del caso es que su comentario en redes sociales se da a unos días de que el libro de su hermana Jamie Lynn Spears salga a la venta.

Cabe recordar que en octubre pasado Jamie anunció que lanzaría un libro autobiográfico titulado "Things I Should Have Said" en donde cuenta aspectos de su vida privada y de su familia. Además se espera que también haga referencia a Britney Spears. Por lo que no sería sorpresa que, de cumplir su promesa y contar su propia historia, la intérprete de "Toxic" también incluya a su hermana menor.

Pues desde que la tutela que estaba a cargo de James Spears, padre de las famosas, Britney rompió el silencio sobre todos los abusos de los que fue víctima por parte de su familia, incluida Jamie. La también actriz explicó que nunca se sintió respaldada por su hermana y a principios del 2022 la dejó de seguir en Instagram, acto con el que muchos aseguraron un distanciamiento entre las hermanas.

(Foto: @jamielynnspears)

Jamie rompe en llanto al hablar de Britney Spears

Por su parte, Jamie Lynn Spears se defendió recientemente de las acusaciones en una entrevista con Juju Chang para Good Morning America y dijo que siempre fue el mayor apoyo de Britney aún durante la tutela. "Cuando necesitaba ayuda, busqué las formas para hacerlo. Hice todo lo posible para asegurarme de que tuviera lo que necesitaba para posiblemente seguir adelante", explicó tras romper en llanto.

Asimismo, confirmó que la relación entre ambas no se encuentra en su mejor momento: "Amo a mi hermana, pero las cosas se complicaron. Solo la he amado y apoyado y he hecho lo correcto por ella, y ella lo sabe, así que no sé por qué estamos en esta posición", dijo.

SIGUE LEYENDO

Britney Spears deja muy poco a la imaginación y enciende las redes | FOTO

Britney Spears enciende las redes al subir foto SIN ROPA a Instagram

Jamie Lynn Spears responde a los ataques en su contra ante pleito con Britney