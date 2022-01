Britney Spears enciende las redes al subir foto SIN ROPA a Instagram

La querida princesa del pop nuevamente vuelve a causar controversia y en esta ocasión fue por una foto provocadora que subió a sus redes sociales.

Y es que en esta ocasión, Britney Spears sorprendió a sus 38 millones de seguidores en Instagram donde posa sin ropa y solo con unos stickers que cubren algunas partes de la cantante.

Esta acción la hace luego de librarse de la tutela legal que su padre mantenía sobre ella desde el año 2008.

La intérprete de "Oops, i did it again" compartió un par de imágenes en las que muestra su cuerpo totalmente al desnudo y presume todos sus encantos.

Aunado a ello, la ex de Justin Timberlake escribió un mensaje en sentido figurado con relación a su desnudez, escribiendo: “La energía de la mujer libre nunca se ha sentido mejor ”.

Y para evitar que la app censurara a la polémica artista, Spears decidió colocar algunas imágenes de rosas y corazones en sus senos y la parte baja de su vientre.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que la intérprete hace este tipo de publicaciones, pues a finales de septiembre decidió celebrar su libertad con una serie de desnudos integrales que mostró a través de la misma red social.

