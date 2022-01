Carmen Muñoz: Así de bella se veía la conductora en sus inicios en televisión: FOTOS

En las últimas semanas el nombre de Carmen Muñoz ha aparecido de forma recurrente en diferentes medios debido a que de forma sorpresiva anunció su regresó a Televisa luego de haberse consolidado como una de las máximas figuras de TV Azteca, por lo que desde entonces el interés en la vida de la ahora ex conductora de “Al Extremo” ha ido en aumento y una de las dudas más recurrentes entre sus seguidores es saber cómo es que se veía en sus inicios de su carrera, por lo que a continuación te mostramos algunas fotografías de las diferentes etapas y proyectos en los que ha participado.

Carmen Muñoz es originaria del estado de Jalisco donde nació el 27 de junio de 1963 y aunque no hay mucha información sobre su infancia y adolescencia se sabe que desde siempre estuvo interesada en los medios y prueba de ello es que estudió Ciencias de la Comunicación, carrera que ha ejercido con éxito desde que culminó sus estudios.

Los inicios de Carmen Muñoz en la televisión se remontan a los años 2000 cuando fue la titular del programa cultural del Canal Once llamado “De Todo Con Carmen” y en este espacio comenzó a ganar cierta popularidad debido a que además de presentar reportajes de interés cultura, también comenzó a destacar por su belleza y luego de algunos años de éxito fue considerada por Televisa.

Carmen Muñoz en los inicios de su carrera. Foto. Especial

Durante su etapa en la televisora propiedad de Emilio Azcárraga, Carmen Muñoz participó en el programa de variedades llamado “Nuestra Casa” donde compartió créditos con el “Coque” Muñíz, Raquel Bigorra, Claudia Lizaldi y Talina Fernández, dicho programa se transmitía en el canal 4 y gozó de cierta popularidad por lo que después de un tiempo fue transmitido por la señal del Canal 2, sin embargo, en 2005 el programa fue cancelado y Carmen Muñoz buscó nuevos horizontes.

Carmen Muñoz y Raquel Bigorra en el programa "Nuestra Casa". Foto: Especial

Uno de los proyectos más importantes en la carrera de Carmen Muñoz fue sin duda, “Diálogos en confianza” del Canal Once, espacio cultural y de corte informativo en el que estuvo por al menos 15 años, la salida de Carmen Muños de la canal del Instituto Politécnico Nacional (IPN) fue en junio de 2020.

Carmen Muñoz estuvo en el Canal Once por más de 15 años. Foto: Especial

Luego de triunfar en programas de corte cultural e informativos, Carmen Muñoz le dio un giro a su carrera y se convirtió en la titular del polémico programa “Enamorándonos” de TV Azteca donde su popularidad incrementó considerablemente y también las críticas pues consideraron esto como un retroceso en su carrera, sin embargo, la presentadora fue abriéndose paso hasta convertirse en una de las grandes figuras de la televisora del Ajusco.

Carmen Muñoz salió de TV Azeca a finales de noviembre. Foto: IG: carmenmoriginal

Además de estar en “Enamorándonos” Carmen Muñoz también fue conductora de “Al Extremo” y de una gran cantidad de programas especiales de TV Azteca, sin embargo, fue el pasado mes de noviembre cuando comenzaron a surgir los rumores de su salida de la televisora por discrepancias en los salarios, no obstante, la presentadora no reconoció esta situación y solo se limitó a decir que los intereses de ambas partes no empataban y hace apenas unos días ella misma confirmó su regreso a Televisa, donde todavía no tiene un espacio definido pero ya hizo su presentación oficial en la televisora al aparecer de forma sorpresiva en “Hoy” como conductora invitada.

Carmen Muñoz regresó a Televisa luego de 16 años. Foto: IG: carmenmoriginal

SIGUE LEYENDO:

Radiografía del nuevo look de Carmen Muñoz: ¿cómo vestirte igual que ella?

¿Cuánto ganará CARMEN MUÑOZ por ser la nueva conductora de Televisa?