Rommel Pacheco cuenta en Netas Divinas cuál fue su mayor vergüenza

En el más reciente programa de Netas Divinas, que conducen Paola Rojas, Consuleo Duval y Daniela Magun, estuvieron como invitados el actor cubano Adrián Di Monte y Romel Pacheco, el medallista olímpico mexicano y el tema principal fue la disciplina.

Romel Pacheco acaparó las miradas y atención tanto de las conductoras como del invitado especial, pues contó algunas de las anécdotas en que le ha tocado vivir a lo largo de su carrera deportiva.

Una de las cosas que dijo es que, en los Juego Olímpicos, los jueces evalúan a todos los competidores desde el momento que salen del “túnel”, juzgando así su postura, movimiento y hasta conducta.

Pero una de las cosas que más sorprendió en el programa, fue el momento en que contó una de sus mayores vergüenzas que ha pasado en una competencia.

A pregunta expresa de la voz en off “Ángela”, el exclavadista, tuvo que recordar una de las mayores penas que ha sufrido en una competencia, en donde una mala decisión lo hizo perder muchos puntos.

Aseveró que su técnica era muy rápida pues no le permitía realizar una maniobra adecuada pero que al tomar una seria decisión en plena competencia, se arrepintió de ella.

Estaba saliendo muy rápido y no me permitía abrir y estaba cayendo pasado de la vertical, entonces uno muy inteligente, antes de competir, era mi segundo clavado, se dijo me voy a abrir antes de la vertical para caer derecho y lo lamenté, fue muy fuerte. Cuando abro, en vez de esperar de esperar la cuarta [...] alcanzó a ver el techo y se sigue rotando y caí de panza, pero planito. Entonces se enmudeció todo el centro acuático de Londres.

Señaló que este hecho lo hizo sentirse con mucha vergüenza pues a pesar del ánimo de la gente, él se sentía muy mal consigo mismo.

Pero esto no hizo que se retirara de la competencia, pues aunque su entrenadora le dijo que lo hiera, él se mantuvo firme y decidió terminar.

Mi entrenadora me dijo ya, y le dije no me puedo ir, y cuando voy subiendo a las escaleras, te da un miedo todo, ya es no quiero, me voy a pegar. Terminé la competencia y con todo y mi cero, subí como diez lugares, German quedo arriba de mi, y ya con eso terminé mi participación en plataforma y decido cambiarme.