Gaten Matarazzo: ¿Cómo ha cambiado Dustin en cinco años de Stranger Things? | FOTOS

Gaten Matarazzo es un actor estadounidense mayormente conocido por interpretar a Dustin Henderson en la serie original de Netflix, Stranger Things.

Matarazzo solo ha actuad en teatro y televisión, sin tomar papeles para el cine desde su debut profesional en el año 2011, año en el que fue elegido como suplente para Priscilla, Queen of the Desert: The Musical.

Sin duda, el papel que más ha resaltado ha sido el de Dustin Henderson en famosa serie de ciencia ficción, la cual estrenará su cuarta temporada en el 2022.

Matarazzo inició las grabaciones de Stranger Things junto con sus compañeros en 2016, desde entonces los actores han cambiado bastante.

Es por ello que en esta ocasión te veremos como ha sido el cambio de Gaten Matarazzo con el pasar de los años.

La transformación de Gaten, que inició su carrera siendo uno de los niños de la famosa serie, ha sido comentada tanto en redes sociales, como en distintos medios de comunicación.

Fue en 2016 cuando llegó la primera temporada de Stranger Things, en ese momento el pequeño Gate tenía tan solo 14 años. Lucía un aspecto que causaba ternura entre los seguidores de la serie, además de imponer moda con el estilo retro que manejo la serie.

La serie alcanzó un éxito exorbitante, por lo que pronto llegó la segunda temporada y Matarazzo no podía faltar. Si bien su aspecto había cambiado ligueramente, así como su aumento de estatura, Gate seguía luciendo como un niño muy tierno.

Para la tercera temporada, el pequeño Dustin ya no lucía tan pequeño. A sus 16 años, Matarazzo lucía un rostro algo más fino, beneficiado en gran parte por su nuevo corte de pelo. Algo más delgado y en plena pubertad, había decidido usar aparato dental para corregir su también popular dentadura.

Actualmente con 19 años, Gaten Matarazzo sigue siendo un chico carismático y simpático que agrada a todo el público desde la primera temporada de la icónica serie.

Cabe mencionar que Gate padece de una enfermedad genética llamada Displasia Cleidocraneal que afecta fundamentalmente el desarrollo de los huesos y dientes., misma que tiene una posibilidad en un millón de padecerla, lo más normal es heredarla de uno de los padres.

La gravedad de la enfermedad puede variar, incluso dentro de la misma familia.

Generalmente, el factor más característico de la enfermedad es que las clavículas no se desarrollan completamente o incluso son inexistentes.

Como resultado los hombros son más estrechos, están inclinados y se pueden unir frente al pecho de forma inusual.

Pese a sufrir este padecimiento, Matarazzo siempre ha visto el lado bueno de esto y lo ha demostrado a través de varias entrevistas.

Mismas en las que ha comentado que gracias a su optimismo ante su situación, seguidores del actor le han agradecido por ayudarlos a sentirse mejor con ellos mismos.

Asimismo, el actor ha sido sometido a varias operaciones para realizar algunas correcciones a las afectaciones que le causa la Displasia Cleidocraneal.

EFVE