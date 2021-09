Curvy Zelma hace berrinche en "Quiero Cantar", pide cambio de pareja, por segunda ocasión

Curvy Zelma volvió a estar en el ojo del huracán y en esta ocasión no por encontrarse en la cuerda floja del popular reality "Quiero Cantar" sino porque al parecer ya no desea seguir haciendo dueto con su compañero de fórmula Miguel Ángel con quien asegura su voz no alcanza el potencial que tiene para poder seguir en el show de canto.

Fue durante la emisión de este miércoles de "Venga la Alegría" en donde Sergio Sepúlveda expuso la reciente petición de la comunicadora y recordó que esta no es la primera ocasión que Curvy Zelma ha pedido un cambio de pareja, ya que al inicio del reality show comenzó su participación junto al youtuber Rey Grupero.

De acuerdo con lo que la participante de "Quiero Cantar" argumentó para poder cambiar de pareja, hacer dueto con Miguel Ángel no le permite dar el potencial que su voz ha dado en ocasiones anteriores, situación que la ha llevado a estar en la cuerda floja en diversas ocasiones. Curzvy Zelma aseguró además que para haber tomado esta decisión consultó previamente a su compañero de reality.

Nueva polémica en "Quiero Cantar"

La nueva polémica generada tras la petición de Curvy Zelma encendió de nueva cuenta las redes sociales y puso a "Quiero Cantar" en los reflectores de los medios de nueva cuenta, un reality que ha cosechado un gran éxito desde el comienzo de su transmisión y razón por la cual se han extendido sus transmisiones e incluso se incorporaron dos nuevas participantes; Tábata Jalil y Flor Rubio.

El público de "Venga la Alegría" se cuestionó en redes sociales acerca de si la conductora hacía un nuevo berrinche, luego que hace algunas semanas pidiera dejar de hacer pareja con el Rey Grupero debido a la falta de compromiso que demostró el youtuber tanto con la conductora como con la producción del show de canto al no llegar a algunas de sus presentaciones o en su caso, llegar tarde.

En aquella ocasión Curvy Zelma estuvo a punto de ser descalificada del reality, por lo que encontrarse en la cuerda floja la motivó a solicitar su cambio de pareja. Ahora, a casi dos meses de eso, la conductora ha propuesto a la producción de "Quiero Cantar" cambiar a Miguel Ángel como pareja, algo que ya acordó con él, de acuerdo con sus declaraciones de este miércoles. Por lo que ahora el público de "Venga la Alegría" se encuentra a la espera de conocer cuál será la decisión que tome la producción respecto a la pareja participante.