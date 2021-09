The Cranberries: el desamor que lanzó a la fama el tema 'Linger' con Dolores O'Riordan

La afamada y potente voz de Dolores O’ Riordan se apagó en enero de 2018, el mundo de la música lloró con la pérdida de una de las más grandes artistas irlandesas de finales del siglo XX, su trabajo al frente del grupo The Cranberry Saw al que después redefinió con el icónico nombre de The Cranberries fue su legado a lo largo de 13 años en el ámbito musical.

La muerte de Dolores significó un golpe muy duro para los seguidores del rock alternativo de los años 90 y principios del siglo XXI, los temas que enarbolan el éxito de la banda tienen en común ser verdaderos himnos para la generación X (equis) y varios de ellos son obra de la inspiración de Dolores O’ Riordan, mismos que siguen siendo reproducidos millones de veces alrededor del mundo tanto en formato físico como en digital.

La joven Dolores Mary Eileen O’Riordan nació un seis de septiembre de 1971, además de cantante destacó como guitarrista y compositora, durante su infancia tuvo influencia de la música religiosa ya que cantaba en la iglesia católica a la que asistía regularmente, con un estilo inconfundible, combinación de su voz de mezzosoprano y un acento irlandés inconfundible que le dio el toque fino a sus composiciones.

Dolores también fue la ‘causante’ de identificar a The Cranberries en donde quiera que se presentaba, el sonido particular de la banda se debe a la voz dulce y potente de O’Riordan, misma que le dio la oportunidad de ser escuchada por dos Papas, Juan Pablo II en 2001 y Francisco en 2013 como parte del concierto de navidad.

Luego de conocerse su fallecimiento repentino mientras grababa junto con la banda estadunidense Bad Wolves en Londres, millones de fans hicieron suyos sus éxitos y comenzaron a inundar las redes digitales con sus canciones, anécdotas y pensamientos sobre la carrera prolífica de una mujer que falleció con solo 46 años de edad.

Dentro de las anécdotas y comentarios que salieron a relucir, destacó uno en particular, la historia de desamor que la inspiró para componer el tema Linger (1993), que fue el tema de mayor éxito del primer disco de estudio de la banda, titulado Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?

Dicho tema les abrió las puertas a la banda al mercado estadunidense, y desde luego al mercado latinoamericano en una época en que los discos compactos dominaban el mercado.

¿De qué trata la historia sobre la canción de O’Riordan?

Dolores así como muchos otros cantantes aprovechó sus propias vivencias para escribir el tema, no era fácil tomar el papel de compositora dentro de la banda, y mucho menos después de haber sido elegida como la voz que externaría el sonido particular de la agrupación.

El reto para la cantautora era complicado, pero no se dio por vencida y tomó el toro por los cuernos, ‘Linger’ es una obra compuesta de origen por el guitarrista Noel Hogan y escrita por el exvocalista de la banda, Niall Quinn, sin embargo, esa versión fue desechada y pasó a manos de O’Riordan quien tuvo la encomienda de reescribir el tema y darle su toque personal.

El tema fue inspirado en su primer beso, mismo que recibió por parte de quien creía fue su primer amor cuando la joven contaba con 17 años.

De acuerdo con la propia cantante, a esa edad conoció a un hombre que amablemente la invitó a bailar y se portó muy tierno con ella, así que mientras bailaban en la pista del club Madonna’s, el hombre le dio aquel beso que dejó huella para siempre, la reacción de ella fue creer que era la persona adecuada y habría que dejarla entrar en su corazón, pero…

La realidad es que el sujeto era un soldado que fue enviado de misión al Líbano, mientras ella lo esperaba enamorada en Londres, el golpe fue duro para ella ya que mientras pensaba en él como el amor de sus vida, el soldado ya estaba ocupado con otra mujer y Dolores ya no era su prioridad.

“No podía esperar a verlo. Pero la siguiente vez que nos vimos en una disco, pasó al lado mío y le dijo a una amiga si quería bailar. Estaba devastada. Todos me vieron ser rechazada, públicamente. Todo es muy dramático cuando tienes 17 años, así que me desahogué en la canción”

La cantante sintió el rechazo en carne propia y a partir de esa experiencia decidió rehacer ‘Linger’ para expresar el dolor que siente una chica que no quiere dejar ir a su novio, y el resultado fue una de las más grandes canciones no sólo de la banda, sino del rock alternativo.

¡Disfrútala!