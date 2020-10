VIDEO: Miley Cyrus interpreta 'Zombie' de The Cranberries y sorprende

Miley Cyrus sorprendió durante su participación en el festival de música virtual Savage Our Stages Fest al interpretar Zombie de The Cranberries.

La cantante interpretó muy a su estilo la legendaria canción de la banda irlandesa.

Savage Our Stages Fest es un festival realizado en Los Ángeles, fue organizado por la Asociación Nacional de Lugares Independientes y surgió para apoyar a los pequeños locales de música en Estados Unidos que han sido afectados por la pandemia de coronavirus.

Además de Zombie, Miley también covereó Boys Dont’ Cry de The Cure e interpretó su último sencillo ‘Midnight Sky’.

Cyrus rindió homenaje a Whiskey Go Go, y señaló que leyendas del rock como Jimi Hendrix, The Doors y Guns N ‘Roses encontraron una base temprana en el icónico refugio de Los Ángeles.

La versión original