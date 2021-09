Camila Sodi ABANDONA México y se va a España por esta poderosa razón

La actriz Camila Sodi vuelve a dar de que hablar, pero en esta ocasión no se trata de uno de sus extravagantes looks, si no de una noticia que pondrá muy triste a sus fans. La también cantante dio a conocer que abandona México y se va a España, pero tiene una poderosa razón.

La sobrina de la cantante Thalía, comenzó en los medios cuando era una bebé, como modelo de comerciales. Ya en la adolescencia probó suerte como conductora del programa "El Pulso" de Telehit, pero fue años después cuando llegó su gran oportunidad en televisión.

En el años 2004 debutó como actriz al protagonizar la telenovela "Inocente de ti", donde dio vida a "Florecita" y compartió créditos con el galán Valentino Lanús, y otros reconocidos actores de la televisión en México, como Alma Delfina, Helena Rojo, Salvador Pineda, y Altair Jarabo.

¿Por qué Camila Sodi se va de México?

Su última aparición en los melodramas lo realizó como protagonista de la nueva versión de la telenovela Rubí,? y en su faceta de cantante actualmente promociona su más reciente sencillo "Dolor sin Fin", sin embargo parece que la actriz buscará nuevos rumbos, pues dio a conocer que próximamente se va a España.

Camila agradeció a sus amigos. Foto: Especial

A través de su cuenta de Instagram, Camila Sodi publicó un video en el que se le puede ver celebrando en un lujoso restaurante de la Ciudad de México, junto a sus amigos y rodeada de luces, la actriz agradeció por la emotiva despedida, y confirmó que le espera una nueva ventura en Europa.

"Gracias a mis amigues que amo tanto por hacerme una fiesta sorpresa de despedida para festejar mi nueva aventura... les amo infinito", escribió la actriz en la imagen que acompañó con el emoji de una bandera de España, un avión y una mariposa, haciendo referencia a su próximo viaje.

Así la despidieron sus amigos

Tras 11 años alejada de las telenovelas, Camila regresó en el 2015 como protagonista en "A que no me dejas" versión de la exitosa telenovela "Amor en silencio" de 1988, y ahora deja ver que le esperan nuevos planes de vida fuera de México, razón por la que pronto partirá de nuestro país.

Así la despidieron sus amigos. Foto: Especial

La hija de la escritora Ernestina Sodi, de 35 años, no dio más detalles de su proyecto en España, sin embargo quedó claro que todos sus amigos le desean lo mejor, pues en sus historias enviaron a la actriz y madre de dos hijos las mejores vibras para triunfar en su nuevo proyecto.

Una de las asistentes a la despedida fue la también actriz Iliana Fox, quien en su cuenta de Instagram compartió la imagen de Sodi vistiendo un suéter amarillo de tejido grueso, que combinó con gorra y lentes oscuros, look que lució quizás para pasar desapercibida de la lente de los fans.