¡Hay tiro! Alfredo Adame y Cristian Zuárez se insultan en vivo, tras retarse a pelear a golpes | VIDEO

Luego de que en días recientes Alfredo Adame, polémico como suele ser, acusara a Laura Bozzo y su expareja, Cristian Zuárez , de presunto tráfico de personas, el exnovio de la peruana y el actor se retaron a golpes y tal parece que su pleito va para largo, ya que recientemente se insultaron fuertemente en pleno programa en vivo.

El altercado se suscitó a través de una videollamada realizada en el famoso programa de Rodrigo Gonzalez “Peluchin” y Gigi Mitre en Willax TV a través de la televisión peruana, donde ambos personajes se encontraron y terminaron en tremenda pelea verbal.

Durante la transmisión Alfredo Adame, reiteró su postura y acusaciones contra Bozzo y Zuárez sobre los supuesto malos tratos que daban a su personal, e incluso volvió a acusarlo de ser parte de una red de trata de personas a lado de la conductora peruana.

En primera instancia, Cristian Zuárez, intentó minimizar los señalamientos al calificar a Adame de “mentiroso”, “a una persona tan enferma no le respondo” y añadió que Adame habla con mentiras que al final tendrá que probar la justicia, “de todas las estupideces que dices de mí, vas a tener que probar una a una”, arremetió.

Alfredo Adame se deshace en insultos

Ante esta respuesta de Zuárez, el actor Alfredo Adame, se deshizo en insultos contra el argentino a quien calificó como “un pobre diablo, muerto de hambre, estúpido que no vale un cacahuate”.

El polémico actor se fue con todo en contra de Zuárez, pues le acusó de vivir con una mujer mayor que le dobla la edad para “tragar”, debido a que no tiene ningún talento, “no cantas, no bailas, ni nada, no tienes inteligencia, ni destreza (...) Eres un poco hombre. te voy a cerrar el hocico”, así insultó Adame al exnovio de Laura Bozzo.

Los ánimos se calentaron y Cristian reviró calificando de “estúpido” y “sin huevos” a Adame, “Eses un mediocre, no te van a dar programas en tu perra vida. Tengo lo que a ti te falta”, reviró el argentino.

Finalmente Zuárez negó todas las acusaciones y señalamientos hechos por Adame y aseguró que le pondrá un alto, por medio de una demanda judicial pues consideró inverosímil que el actor se la pase acusándolo de delitos muy graves, sin que tenga ningún sustento.