"Fue como quitarme un cuchillo que tenía clavado": Valentina Crespo habla sobre abuso que sufrió por su padre

Valentina Crespo, hija del actor y exintegrante de Garibaldi, Ricardo Crespo, habló sobre el abuso del que fue víctima por parte de su papá, lo cual sucedió desde que tenía cinco años hasta los 14 años.

Ella habló primero con su mamá, abuela y hermano sobre lo que sucedía; para diciembre denunció los hechos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales.

El proceso de la denuncia, contó, fue muy complicado porque pasó 12 horas en la Fiscalía, en la que le fueron realizados diversos estudios y después de que se determinó que hubo afectaciones, las autoridades solicitaron la orden de aprehensión.

Aseguró que es la mejor decisión que tomó, “aunque a veces llegué a sentir culpa y llegué a sentir que fui yo la que causó el problema, solamente me pongo a pensar: Una niña no tiene la culpa y yo no tengo la culpa”, también indicó que las víctimas no son culpables.

Para Valentina no ha sido sencillo y describió que “fue como quitarme un cuchillo que tenía clavado en todo mi cuerpo, mi corazón, mi persona y mi mente. Para lo que está pasando cuando hablas. Nadie te va a juzgar”.

Crespo añade que vivió con temor, “todos esos años que yo tuve guardado eso, yo me estaba matando por dentro sola. Yo estaba sola luchando por dentro, siendo adolescente, siendo una niña chiquita y no sabía qué hacer, por miedo, por vergüenza, por amenazas”, contó.

Ricardo Crespo está en el Reclusorio Sur

El actor fue detenido en la Ciudad de México el 13 de febrero, por abuso sexual y fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, de acuerdo con lo que informó en su momento la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

"También entiendo el dolor y el coraje que te da el daño que te ha hecho esa persona. El abuso sexual es un trauma que nunca se olvida, pero sí se supera y se sana", comentó.

En marzo, el periodista Marco Antonio Silva contó que el exintegrante de Garibaldi habría sido amenazado (de abuso sexual) por los reos, por lo que las autoridades del penal le han ofrecido vigilancia especial a fin de que su salud no se vea afectada por algún ataque.

