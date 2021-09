Thalía revela la razón por la que no ha vuelto a grabar telenovelas, ¿está decepcionada?

Tras el gran éxito que tuvo Thalía durante los inicios de su carrera en México gracias a su participación en diversas telenovelas, no faltan los fans que se cuestionan las razones por las cuales la también cantante no ha regresado a la pantalla chica y ha preferido enfocarse en su carrera como cantante.

Thalía, quien acaba de cumplir 50 años, se encuentra aún celebrando haber obtenido su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, lo que consideró todo un honor, además de un logro personal. Fue hace una semana cuando la actriz y cantante posó inaugurando su Estrella mientras sostenía una bandera de México.

"Es un reconocimiento a toda la comunidad latina que vive en este país, que trabaja incansablemente para alcanzar sus sueños," compartió la artista en sus redes sociales. Fue entonces cuando muchos se preguntaron si ya había decidido por completo olvidar su trayectoria en televisión o si aún consideraba regresar en determinado momento a la pantalla chica.

"Estoy esperando un guion que me haga sentir"

Si bien en los años recientes de su carrera, Thalía se ha enfocado de lleno a impulsar su trayectoria como cantante, con colaboraciones junto a Natti Natasha, Maluma, entre otros, la cantante ha decidido de esta manera acercarse a un público más joven mediante otros negocios que ha decidido desarrollar alejada de las cámaras de televisión.

Así es como se le ha visto trabajando como diseñadora de una línea de ropa o escritora de libros infantiles. No obstante, hay quienes con nostalgia recuerdan sus inicios en la actuación y el éxito que alcanzó cuando apenas disfrutaba de sus dulces 20, por lo que extrañan su faceta como actriz y se han cuestionado si Thalía no ha pensando en volver a la televisión.

Ante estas dudas, la cantante decidió despejar las nubes ene el panorama y le aseguró a su público que la actuación es una puerta que aún no ha cerrado de manera definitiva y que solo se encuentra a la espera de que le presenten un proyecto a la altura de su legado, por lo que las esperanzas aún no están perdidas.

"Llevo mucho tiempo sin actuar, estoy esperando un guion que me haga sentir: 'Vaya, este es el personaje que quiero'. Todavía no ha ocurrido, quiero ver si me convencen", ha declarado Thalía durante una conversación que sostuvo con Ana Maria Braga, en.el programa brasileño "Mais Você". La actriz aprovechó para asegurar que "María, la del barrio" sigue siendo hasta el momento su protagonista favorita ya que le permitió dar vida a una mujer valiente, atrevida y que dice las cosas como son, reveló.