Hace 19 años secuestraron a Laura Zapata; ¿sabías que Thalía no quiso pagar su rescate?

Laura Zapata recordó en su cuenta personal de Twitter que hace 19 años ella y su hermana Ernestina Sodi fueron secuestradas. Si bien, ambas fueron rescatadas, lo cierto es que desde entonces la famosa familia se fracturó y tanto la actriz como la escritora no se hablan tras el incidente.

La participante de MasterChef Celebrity preguntó en Twitter a sus seguidores si ellos recuerdan qué estaban haciendo cuando se enteraron que había sido secuestrada, asimismo, agradeció a quiénes oraron por ella y se dijo bendecida por poder estar contándolo a casi dos décadas del secuestro.

Vale recordar que el 22 de septiembre de 2002, Laura Zapata y su hermana Ernestina Sodi fueron secuestradas en el entonces Distrito Federal cuando salían de un teatro; la actriz estuvo cautiva durante 10 días y su hermana fue liberada cinco días después; de acuerdo con reportes periodísticos, los responsables fueron cinco integrantes de 'Los Tiras', una banda delictiva que operaba en la capital del país.

"Nadie, ni Thalía, pagó el rescate"

Tras el incidente, Laura Zapata reveló que nadie de su familia, ni siquiera Thalía, quisieron pagar por su rescate, el cual supuestamente era de cinco millones de pesos. Algunas personas, como el actor Alfredo Adame, creen que la actriz fingió el plagio sólo para sacarle dinero a la cantante y a su esposo Tommy Mottola, sin embargo, Zapata obviamente lo rechaza.

Laura Zapata en reiteradas ocasiones ha contado a los medios de comunicación cómo es que el secuestro fracturó a la familia de famosos, pues por una parte, nadie aportó dinero para rescatarla, ni Thalía, otros integrantes, ni su ex esposo. Otro de los puntos que tensaron la relación fue en 2005 cuando Thalía le impidió llevar a cabo la puesta en escena Cautivas, una obra que relataba cómo había sido su plagio.

"Por mí no pagaron un centavo, ni Thalía, ni nadie. El distanciamiento vino cuando yo pretendía hacer una obra de teatro y me lo prohibieron, Thalía no quería que nada se hiciera público", dijo la actriz a Ventaneando en 2020.

El distanciamiento con Ernestina

Asimismo, también se ha dedicado a desmentir la acusación de su hermana Ernestina Sodi, de quien está distanciada desde que fueron liberadas en 2002. La escritora publicó un libro llamado 'Líbranos el mal' en el que señala a su propia hermana como la responsable del secuestro.

Laura Zapata aseguró una vez en entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino que jamás volverá a hablar con su hermana. Afirmó que una vez que fue liberada hizo todo lo posible para rescatar a Ernestina, sin embargo, ella nunca ha querido superar la experiencia traumátca y sólo se dedicó a acusarla sin razón.

La actriz dijo que a ella le tomó seis años poder salir a la calle con tranquilidad y no pensar que en cualquier momento podía ser secuestrada de nuevo. "Ernestina no se recuperó de esta experiencia, ella me dijo un día que ya no estaba secuestrada y que debía darle vuelta a la hoja, pero no", dijo.

Thalía es con la única hermana que Laura Zapata mantiene actualmente una relación estable, principalmente porque ambas son las que se hacen cargo de su abuelita, la señora Eva Mange.