Hospitalizan de emergencia a la abuela de Thalía; sufrió aparatoso accidente

Eva Mange, abuela de Thalía y Laura Zapata, tuvo un accidente, en el cual se fracturó las dos piernas y tuvo que ser hospitalizada de emergencia. De acuerdo con Zapata, la señora Eva tuvo dos caídas mientras estaba al cuidado de unos enfermeros que la cuidaban mientras ella atiende los compromisos laborales que tiene.

“Ha sido una cosa tremenda lo de mi abuelita. Me la tiraron dos veces; tiene fracturadas las dos piernas, las dos tibias, los dos peronés, un piecito, fisura en una rodilla”, explicó sobre el estado de salud de su familiar en ‘Ventaneando’. Agregó que sobre el primer incidente no se enteró hasta después y los cuidadores no querían hacerse cargo.

“Vivimos en un país donde la gente no tiene ética, conciencia, moral y valor de decir: ‘Señora se me cayó’, yo me di cuenta hasta la segunda caída”, expresó. Afortunadamente doña Eva está bien y de vuelta en su casa, pero a raíz de lo ocurrido, Laura tuvo que contratar nuevos enfermeros, ya que ella está con las grabaciones de “MasterChef Celebrity” y no puede cuidarla personalmente.

Laura Zapata ve por ella. Foto: Especial.

Laura agradeció la ayuda económica de Thalía

Aun cuando Laura Zapara y Thalía están distanciadas, por los múltiples enfrentamientos que han tenido, Laura reconoció y agradeció que su hermana Thalía es la única que apoya con los gastos económicos de doña Eva Mange: “Thalía está de lejos, ha sido generosa en la cuestión económica, ella paga algunas cosas. No hay dinero que pague el desgaste, el desvelo y estar a la mano siempre. La única que participa es Thalía de manera económica y ha sido generosa con nuestra abuela”, expresó.

Thalía es la que aporta el dinero. Foto: Especial.

Fue en enero de este año cuando Laura Zapata denunció las deplorables condiciones en las que encontró a su abuelita, Eva Mange, en la casa de asistencia donde supuestamente la cuidaban, cuando fue a visitarla, “la situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables”, escribió en ese entonces.

msb