Thalía: No sólo es Laura Zapata; ellas son TODAS las hermanas de la cantante | FOTOS

Este 26 de agosto la famosa actriz Thalía se encuentra de manteles largos, pues cumplió 50 años, por lo que no dudó ni nu instante en festejar y presumir su agradecimiento a la vida a través de las redes sociales. Fue Instagram donde sus más de 18 millones de seguidores la llenaron de elogios y más de un millón 300 mil likes.

La trayectoria de la exTimbiriche es bien conocida por los mexicanos, quienes se deleitaron con su participación en la televisión mexicana; sin embargo, fue en la música donde se ganó el corazón de millones de mexicanos quienes la hicieron su crush. En cuanto a su vida personal, se sabe lo que en medios de comunicación ha aparecido, como sus relaciones sentimentales hasta que conoció al empresario Tommy Mottola y se casó después de trabajar con el bajo el sello de Sony Music.

Sobre su familia se conoce a su hermana, Laura Zapata, con quien no ha tenido una buena relación. Sin embargo, ¿sabías que tiene más hermanas? Aunque otra de ellas sí saltó a la fama, pero en la política, pocos la identifican como familiar de la intérprete de "no me acuerdo", "Desde esa noche" y "¿A quién le importa?".

¿Quienes son las hermanas de Thalía?

Ernestina Sodi

Todo el mundo sabe que Camila Sodi es sobrina de Thalía. La madre de la ex de Diego Luna es Ernestina Sodi, quien se encuentra alejada del ojo público. Sin embargo, se habló mucho de ella y Laura cuando fueron víctimas de secuestro en el lejano año del 2002.

Gabriela Sodi

El nombre de Gabriela sonó fuerte en las pasadas elecciones intermedias en nuestro país, pues decidió lanzarse con todo como diputada con la alianza Va por México (PRI, PAN, PRD). Aunque no goza de la misma popularidad que sus hermanas, ella es reconocida en el medio artístico y cultural como pintora, muralista, profesora, periodista e historiadora de arte.

La única polémica que se le conoce fue cuando su hermana Laura Zapata la acusó de haberle robado todos sus ahorros a su abuela, hecho del que hasta el momento no ha emitido ni un juicio.

Federica Sodi

La mayor del matrimonio entre Yolanda Miranda y Ernesto Sodi es Federica, quien tampoco goza de popularidad al encontrarse alejada de los reflectores. En el 2019, la arqueóloga explicó que estuvo a punto de morir a causa de una enfermedad llamada Angioedema hereditario. Esto lo mencionó para las cámaras de Ventaneando.