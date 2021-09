"El extraño retorno de Diana Salazar": Lucía Méndez desea que esta BELLA actriz protagonice el remake

Renata Notni asegurando es la persona adecuada para encabezar el remake de la telenovela “El extraño retorno de Diana Salazar”, así lo dijo Lucía Méndez quien se deshizo en halagos para la novia de de Diego Boneta.

Cabe recordar que Lucía Méndez fue quien protagonizó esta novela en la década de los años 80. Además, pese a no recordar el nombre de la bella actriz, La también cantante enlistó las cualidades que tiene Renata Notni para encabezar este proyecto.

Previo a estas declaraciones, Lucía habló de su canal de entrevistas en YouTube y confesó su deseo de charlar con Paulina Rubio y Thalía.

“Me encantaría, me encanta la güera, además ustedes saben que yo amo a su madre, Susana Dosamantes para mí es una gente que no veo tanto, pero la adoro, la quiero muchísimo, y a la güera me fascinaría invitarla, al igual que me encantaría entrevistar a Thalía, es preciosa, me encanta, es una mujer inteligentísima, empresaria, ¡me encanta Thalía!”.