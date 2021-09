Andrea Meza se luce como muñeca; presume coqueto traje de baño tejido y enamora a sus fans

Andrea Meza, Miss Universo 2020, sigue conquistando las redes sociales con sus coquetos atuendos que la hacen lucir como una muñeca. Así sucedió recientemente cuando presumió en sus cuentas oficiales una serie de fotos en las que se le ve con un traje de baño tejido en tono blanco que enamoró a sus fans.

Luego de dejar a más de uno con la boca abierta con su look en los Premios Billboard, donde se lució con un extravagante vestido rosa que hizo que la comparan con una Barbie, hoy la joven originaria de Chihuahua volvió a conquistar las redes con su moderno atuendo.

Meza, de 27 años, fue elegida como la mujer más bella del mundo en mayo de este año, fecha desde la que se ha convertido en un referente de moda y estilo, pues en cada uno de los eventos que se presenta demuestra que es una auténtica fashionista que presume mucha elegancia.

Andrea Meza presume coqueto look blanco

Este lunes, Andrea volvió a robar suspiros entre sus fans, pues en sus redes sociales como Instagram y Facebook, compartió una serie de instantáneas en las que presume gran belleza con un conjunto tejido en color blanco con el que destacó sus largas y torneadas piernas.

Andrea conquista con su coqueto look. Foto: Especial

Desde Useppa Island, isla localizada en Florida, Estados Unidos, la guapa Miss Universo mexicana se paseó con un coqueto conjunto. Un look moderno que llama la atención por su diseño tejido, pues la parte superior lleva volados, mientras que en la parte baja se observa una coqueta panty decorada con una falda de tiras.

"Sky above, sand below, peace within" (Cielo arriba, arena abajo, paz interior), fueron las palabras con las que Meza acompañó las imágenes en las que sin duda se luce como una muñeca de carne y hueso, con unos extravagantes lentes oscuros y un peinado de media cola con chongo alto.

Los atrevidos trajes de baño de la Miss Universo

Pero no es la primera vez que Andrea deja sin aliento a sus millones de fanáticos, pues hace sólo unas semanas presumió en Facebook e Instagram una serie de fotografías de sus días de descanso en playas de Cancún y Hawái, desde donde lució su esbelta figura en atrevidos trajes de baño.

A su pasó por Hawái, la guapa joven de 27 años, conquistó con los mejores bikinis, vistiendo un diseño en color rojo, y también un moderno diseño en tono salmón, un traje de baño de dos piezas que destaca por sus olanes y con el que la guapa joven posó de forma muy sensual con un tocado de flores en la cabeza.

Mientras que en su visita a Cancún, la Miss Universo 2020 robó suspiros entre sus seguidores por su traja de baño completo en tono negro y transparencias con el que modelo desde una lujosa piscina y mostrando su cuerpazo, luciendo una diminuta cintura.