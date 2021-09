La VERDAD detrás de la canción "Reloj"; ¿en quién se inspiró Roberto Cantoral para escribirla? | VIDEO

Los Panchos llegaron al mundo para cambiar la forma de ver los boleros, gracias a sus hermosas canciones y gran talento. En esta ocasión vamos a hablar de una canción que surgió en 1956 durante una gira por Washington, donde Roberto Cantoral, Chamin Correa y Leonel Gálvez se encargarían de presentar la música mexicana del momento en aquel momento.

En esta ocasión vamos a hablar de “Reloj”, una canción donde el caballero le pide al reloj que se detenga, ya que no quiere que se termine el momento que está viviendo con su amada. En un inicio se dijo que la letra fue escrita por Cantoral para su amada esposa, quien se encontraba convaleciente y la situación no pintaba para mejorar, pero existe otra versión donde se relata que no fue para su mujer.

Durante dicha gira uno de los tres terminaría enamorándose, algo que suele ocurrir en las giras con un integrante de las agrupaciones, pero lo que nadie esperaba era que de ese amor fugaz se terminaría por escribir una de las canciones más bonitas de todos los tiempos; ya que le pide al tiempo que se detenga para poder estar más tiempo con su amada.

La verdadera historia

Como ya se comentó durante la gira, el caballero que se enamoró fue Roberto Cantoral, por lo que usó su vivencia con su “amante”, una bailarina, por lo que no quería que se termina la gira, ya que quería quedarse mucho tiempo viviendo ese momento, esto según información del canal de YouTube "La Cata Musical".

Cuando vio que su romance por Washington decidió agarrar lápiz y papel para escribir lo que estaba sintiendo en ese momento, lo que nadie esperaba era que se convirtiera en una de las canciones más bonitas de todos los tiempos.

Ahora que ya lo sabes, puedes pensar en dedicárselo a tu amada o a una persona a la que quieres y estás cada vez más cerca de despedirte de ella. Eso sí, lo más importante es demostrarle tu amor a otro ser querido.