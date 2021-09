Así murió esta bella actriz del Cine de Oro a la que Juan Gabriel le compuso una canción

Una de las mexicanas más hermosas de la época del Cine de Oro fue Katy Jurado, quien conquistó al público con su talento y personalidad al grado hacer lo mismo en Hollywood. Comenzó su carrera en los años cuarenta en papeles de colegiala en las películas "No matarás", de Chano Urueta, e "Internado para señoritas", de Gilberto Martínez Solares.

Jurado gozó de gran popularidad en aquellos años, pues fue la primera actriz latinoamericana en ser ganadora del Globo de Oro por su actuación en la cinta "High Noon", en 1952, y la primera en ser nominada para el Premio Óscar de la Academia Americana por la cinta "Broken Lance" en 1954.

María Cristina Estela Marcela Jurado García, nombre real de la celebridad, llegó al mundo un 16 de enero de 1924 en Guadalajara, Jalisco. Fue hija de Luis Jurado Ochoa, abogado y terrateniente, y de Vicenta Estela García de la Garza de Jurado, cantante de la XEW. También destaca que fue prima del expresidente Emilio Portes Gil.

En inicio, ella no tenía la intención de incursionar en el mundo de la farándula, pues al igual que su padre, deseaba convertirse en abogada. No obstante, su belleza llamó la atención de productores de cine como Emilio Fernández, pero entonces sus padres se opusieron a que se dedicada a la actuación.

Para suerte de todo México, ella decidió ir en contra de sus progenitores y firmó el contrato para filmar la cinta "No matarás" con la que debutó en 1943. Desde entonces se especializó en interpretar a mujeres seductoras y calculadoras en una amplia variedad de producciones.

La relación entre Katy Jurado y Juan Gabriel

Como era de esperarse, su popularidad la llevó a cosechar amistad con diversas personalidades de las que destacan Elvis Presley, John Wayne, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, Jorge Negrete, Mario Moreno "Cantinflas", Pedro Armendáriz, Dolores del Río y Juan Gabriel, entre muchos otros.

Fue justo con "El Divo de Juárez" con quien tuvo una relación muy cercana al grado de vivir una experiencia personal que pocos conocen. Ella, cuando se encontraba en la cúspide de la fama perdió a su hijo Víctor Hugo Velázquez en 1981, hecho que provocó que se alejara de los reflectores.

Sumida en la depresión, se refugió en su casa; sin embargo, la figura de Juan Gabriel la ayudó a superar su pérdida y hasta le devolvió las ganas de volver frente a las cámaras. Esto se lo agradeció en público:

"Si no hubiera sido por él, yo no regreso a mi carrera. Perdí a mi hijo, se lo llevó Dios y encontré en mi camino otro hijo. Y si no hubiera sido por él, yo no regreso a trabajar. Él me ha dado fuerza, el deseo de vivir y el orgullo de tenerlo como hijo.

Juan Gabriel le compone una canción a Katy Jurado

Si algo tuvo Juan Gabriel fue que supo ganarse el corazón de todos los mexicanos por su forma de ser y sus canciones. Por eso es que no sorprende el cariño que el tuvo Katy Jurado cuando aún se encontraba entre nosotros. Incluso, le compuso una canción en la que detalla su admiración, pérdida (hijo) y hasta belleza que siempre la caracterizó.

"Qué rechula es Katy" está incluida en el disco "Juntos otra vez" en el año 1997 la cual suena a ritmo del mariachi:

"En Cuernavaca Morelos

En el hotel las mañanitas

Yo la vi por vez primera

Y en persona es más bonita

Señora de mis amores

Allá hay alguien en el cielo

Que la cuide y la bendice

Y yo lo mismo aquí en el suelo

Katy, Katy ay! Que rechula es Katy

Así le decía Elvis Presley

Y ahora yo con mi mariachi"

Fallece Katy Jurado

El viernes 5 de julio de 2002 la luz de la actriz se apagó en Cuernavaca, Morelos, a causa de un paro cardiaco. Este hecho enluteció a todo el país, pues la figura de Katy Jurado fue de gran relevancia. Entonces la Asociación Nacional de Actores (Anda) montó una guardia de honor de cuerpo presente en la Ciudad de México y posteriormente le realizaron diversos homenajes en Morelos.

Por desgracia, Katy afirmó en sus últimas declaraciones que se sentía olvidada a pesar de su exitosa carrera. Mencionó que tuvo una profesión cruel, "porque se olvidan de lo que hiciste, de lo que eres". Consideró que las personas en el medio son desechables y que no hablan de las personas que dieron su vida por años a la industria.