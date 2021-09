Salvador Zerboni defiende a Alejandra Guzmán al ser comparada con su hija, Frida Sofía | VIDEO

Una vez más, el mexicano Salvador Zerboni salió en defensa de Alejandra Guzmán en relación a las diferencias que tiene intérprete de "Reina de corazones" con su hija, Frida Sofía.

Debió a que Zerboni sostuvo una relación sentimental con "La Guzmán", luego de que ella se separara de Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, el artista no pudo evitar dar su opinión ante todo lo que se ha dicho de la hija de Enrique Guzmán

Fue durante el programa matutino de HOY que el actor mexicano aseguró que Alejandra es una gran persona y una gran artista:

“Es una gran señora, es una gran artista y es una gran madre, y eso es lo que yo vi, y eso es lo que me atrevo a decir porque no tengo nada malo que decir, yo todo lo que me tocó fue bonito, y que espero que se arreglen ya estas cosas porque son familia”, dijo Zerboni en entrevista para el programa Hoy,