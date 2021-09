Al borde del llanto: Natalia Téllez reveló su más grande miedo que le impedía ser mamá

La actriz y conductora de Neta Divinas, Natalia Téllez, recientemente anunció que está esperando a su primer bebé junto a su pareja Antonio Zavala.

La buena noticia la dio a conocer por medio de su cuenta de Instagram el pasado 20 de septiembre. Natalia compartió una serie de fotografías en las que mostraba una prueba de embarazo con un resultado positivo.

"Güero les quería dar una excelente noticia pero como se quedó dormido se las damos Antonio @zaabs y yo; ¡Vamos a ser papás! y no cabemos de alegría!", publicó en su cuenta.

Sin embargo, con la buena noticia vinieron críticas y comentarios que usuarios de redes sociales lanzaron contra ella. Le recriminaron tener una posición pro-aborto, lo que ha declarado en diversas ocasiones, cuestionando su decisión de ser madre.

Ante dichas críticas, la también ex conductora de HOY, explicó que no tiene relación defender el derecho a elegir de las mujeres, con que ella haya decidido ser mamá .

"Yo no creo que nunca me senté aquí a decir: ´yo no quiero ser madre, nunca voy a tener hijos´", dijo la guapa conductora de Netas Divinas.

Téllez también explicó que no criticaba a las mujeres por tener bebés, sino que su más grande temor era no sentirse preparada para traer a alguien al mundo.

Casi al borde del llanto, Natalia reveló que su más grande pérdida fue no tener a su mamá.

"Dicen como que yo criticaba a las mujeres por tener bebés, yo lo que pienso es que hay que defender el derecho a decidir, y que lo bello de lo que está pasando yo lo decidí y lo puede crecer y madurar, porque …

La decisión que yo no me podía tomar a la ligera era tener un bebé, cuando yo la perdida mas grande ha sido no tener una mamá, entonces yo siempre decía no soy suficientemente adulta, no tengo una pareja suficientemente adulta, cómo voy a traer a alguien al mundo si yo no puedo ser el soporte que se que son las mamás, y que se que se quitan cuando no están las mamás...

Solo que quede claro porque la gente no entiende, lo pone en redes y es doloroso", señaló Téllez.

Natalia tendría de dos a tres semanas en cinta, y será una niña.

