Natalia Téllez revela los posibles nombres de su bebé

En el más reciente programa de Netas Divinas, Natalia Tellez dio detalles de su embarazo, el cual ya tiene más de cuatro meses, pero que se mostró muy emocionada por compartir la noticia con sus amigas.

En compañía de Paola Rojas, Consuelo Duval y Daniela Magun, Natalia Téllez dijo que este evento lo estaba planeando desde enero del presente año y que tuvo que hacerse también tiempo para otros proyectos y por fin develar la gran noticia.

Confesó que las primeras personas en enterarse de su embarazo fueron su hermana y después su papá, pues para contárselo a él preparó algo especial.

A mi papá sí le dije, estaba trabajando demasiado e hice justo un día para comer con él y con mi hermana, y a mi papá como que le digo vas a ser abuelo y en vez de sonreír o llorar o algo, expresivo, como que se quedó ‘ friceado ’ y su cachete como que se quedó temblando y le dije está contento y ya después lo vi a los ojos y lo veías vidriosos no como llorar pero si como si estuvieran llenos de agua.

Destacó además que tras la noticia, su papá ya compró una cuna y hasta le dijo que sentía que abrazaba a un niño.

Pero en el mismo programa, Natalia reveló, con ayuda de sus amigas el sexo de su bebé mediante un globo sorpresa, el cual después de pincharlo, saco puros papelitos rosas y en compañía de sus amigas, estallaron de felicidad.

Al revelar la gran noticia, las Netas lo primero que preguntaron fue cuáles serían los posibles nombres de la bebé que esperan ella y su esposo Antonio, a lo que Natalia contestó:

No sé, hemos estado considerando nombres, nos gusta Emilia, Lucita, Mía, Miranda, pero de plano Ernesta no porque decirle neta, no [...] es niña y sabré.