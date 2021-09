Natalia Téllez presume su pancita de embarazada por primera vez en “Netas Divinas” | FOTOS

Natalia Téllez se robó las miradas de todo el mundo al presentarse en “Netas Divinas”, ya que la gente no dejaba de ver su pancita, esto gracias a que hace poco tiempo confirmó que estaba esperanzo a su primer bebé junto a Antonio Zabala, su novio. Durante el programa todas sus compañeras decidieron llenarlas de felicitaciones.

Pero una de las más orgullosas de poder vivir este momento junto a Nat fue Consuelo Duval, quien no dudó en compartir una foto donde se muestra la pancita de su compañera, además de un mensaje lleno de felicidad, inclusive confirmó que está a punto de convertirse en “tía-abuela” del bebé de Téllez y Zabala.

Otra de las conductoras de “Netas Divinas” que se animó a compartir un mensaje en sus redes sociales fue Paola Rojas, quien compartió una serie de fotos donde, al igual que Consuelo, celebró el poder estar de nuevo junto a la futura mamá, esto recordando que tenía un tiempo sin verla. En el mensaje confirmó que ya se ve como está creciendo una personita dentro de ella.

Por último, Daniela Magun también compartió un pequeño mensaje en Instagram, donde confirmó que en el programa festejaron la noticia más hermosa, además de preguntar si es niña o niño. “¿NIÑA O NIÑO? (¿Qué tal mi cara de emoción?!) Hoyyyyy en @netasdivinastv fetejamos la noticia más hermosa y que nos tiene desbordadas de felicidad. Gracias por este momento @natalia_tellez @zaabs”.

¿Cómo la trata el embarazo?

La también activista en pro del aborto, confirmó que hasta el momento no ha tenido síntomas del embarazo, es decir, todavía no llegan los mareos o antojos a todas horas. Lo que sí dejó claro fue que, a pesar de no considerarse cursi, cuando recibió la noticia que iba a ser madre por primera vez no dejó de llorar de la emoción de poder traer a una personita al mundo.

Ahora solo queda esperar a que nazca el bebé de Téllez, quien todavía no sabe si será niño o niña, pero lo que es seguro es que la gente podrá disfrutar de ver como crece la panza y del embarazo en Netas Divinas, esto considerando que podría ausentarse algunos programas si el embarazo no la trata tan bien en la recta final.