Mon Laferte muestra la panza de sus 15 semanas de embarazo | FOTO

La cantautora chilena Mon Laferte presumió sus 15 semanas de embarazo con una fotografía en Instagram, la emotiva postal rápidamente se llenó de los comentarios de sus fieles fans y de sus amigos famosos, entre ellos Yalitza Aparicio y Guaynaa.

La intérprete de “Tu falta de querer” escribió junto a la imagen, “15 semanas y una pizza. Vida de Tour Hoy Ventura, Mañana Los Ángeles”, pues se encuentra en una gira por varias ciudades de Estados Unidos.

Recientemente dio un concierto en Sacramento, California, los espectadores del evento disfrutaron de las mejores canciones del repertorio y además hicieron referencia en que la pancita de embarazo cada vez se notaba más.

La noticia

A través de sus redes sociales Mon Laferte anunció que esperaba a su primer bebé junto a su pareja el mexicano y también músico Joel Orta, los seguidores de la estrella manifestaron su emoción y llenaron de me gusta la publicación.

“Ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así, se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que SOY FELIZ!”, dijo la cantante.

A partir de su revelación la futura mamá ha compartido algunos detalles de este proceso con sus más de 3.3 millones de seguidores, e incluso ha expresado su emoción por trabajar durante el embarazo.

“Anoche fue como un sueño, es tan hermoso estar en el escenario nuevamente y más hermoso aún porque estoy embarazada, me emocionaba a cada ratito, cuando pensaba en bb que está dentro de mí”, puntualizó hace unos días.