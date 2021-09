¿A qué se dedican los actores de Friends en la actualidad?

Recientemente HBO Max estrenó "Friends: The Reunion" el 27 de mayo del 2021, donde el reparto principal se reunió para revisitar los momentos más memorables de la serie que contó con 236 capítulos distribuidos en 10 temporadas. En el episodio especial de 104 minutos, Jennifer Anniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Matthew Perry (Chandler Bing), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), David Shcwimmer (Ross Geller) y Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) mantuvieron conversaciones sobre experiencias pasadas, se reunieron con invitados famosos que aparecieron en el programa, hicieron lecturas de mesa y hasta recreaciones de capítulos.

El show televisivo batió numerosos récords, los cuales algunos se mantienen vigentes, y marcaron toda una generación con los inolvidables episodios de los seis protagonistas situados en Nueva York. Su impacto en la cultura popular aún perdura en los medios, después de 25 años de su primer transmisión.

A continuación, presentamos a lo que se dedica cada uno de los actores principales del exitoso sitcom estadounidense.

Actrices

Jennifer Aniston (Rachel)

Es bien sabido que entre los seis miembros de la serie, quien ha tenido la trayectoria con mayor impacto ha sido Jennifer Aniston. Tras haber completado su papel como Rachel Green, la actriz incursionó en la pantalla grande, sobre todo en películas del género comedia romántica. El mismo año en el que terminaría su trabajo en "Friends", formaría parte de "Mi novia Polly" junto a Ben Stiller.

Posteriormente sería participe de éxitos taquilleros tales como "Una pareja de Tres" junto a Owen Wilson, "Todopoderoso" en colaboración con Jim Carrey y Morgan Freeman, y "Quiero matar a mi jefe".

También ha protagonizado "The Morning Show", un contenido original de Apple Tv transmitido desde el 2019, el cual ya cuenta con dos temporadas y su transmisión permanece activa.

Jennifer Aniston

FOTO: Especial

Courteney Cox (Monica)

La actriz, modelo y productora desempeñaba el rol de Monica Geller, la mejor amiga de Rachel y una mujer con severas obsesiones de limpieza, quien a su vez buscaba frecuentemente aportar orden en la agrupación de amigos.

Logró una nominación por la serie televisiva "Cougar Town" en la clasificación de mejor actriz, pero la estatuilla fue otorgada a Toni Collete por su papel como Tara Gregson en "United States of Tara".

De igual forma ha actuado en la franquicia "Scream", la cual cuenta con cuatro entregas y se espera que en el 2022 se estrene la quinta parte "Scream 5". "Scream" inició en el 2000 y Cox representa a Gale Weathers. Ghostface es el asesino recurrente en esta serie de películas, sátiras de las películas de terror.

Courtney Cox saldrá en la quinta entrega de "Scream"

FOTO: Especial

Lisa Kudrow (Phoebe)

La cantante del conjunto de amigos era Phobe Buffay, masajista profesional que recurría a los chistes de un humor pesado pero con intenciones cándidas. Su historial familiar era sumamente complicado ya que no conocía con certeza si su madre estaba viva, y tampoco tenía conocimiento de quien era exactamente su padre, por lo que a lo largo de la serie develan todos los secretos de esta personalidad tan simpática y extraña.

"Mejor que nunca" será la comedia musical en la cual Lisa será protagonista. Es producida por Marc Platt, productor de reconocidas películas como "La La Land" "El regreso de Mary Poppins" y "Cruella". El musical será distribuido en la plataforma de Disney Plus, y tratará sobre un joven de 13 años llamado Nate que sueña con ser actor de Broadway.

Lisa Kudrow protagonizará el musical "Mejor que nunca" de Disney

FOTO: Especial

Actores

David Schwimmer (Ross)

El paleontólogo favorito de todos era el personaje más intelectual de la agrupación, ya que contaba con un doctorado en paleontología y era profesor de la universidad. Se encontraba perdidamente enamorado de Rachel Green, y era hermano de Monica Geller. Ocasionalmente se afrontaba a las peores situaciones, tal y como fue su incómodo descubrimiento sobre su esposa, al darse cuenta que era lesbiana, razón por la cual tuvo que tramitar su divorcio, uno de muchos por cierto.

David se encuentra en grabaciones en una serie de comedia británica llamada "Intelligence", la cual trata sobre un agente de la NSA Jerry Bernstein (David Schiwmmer), quien hace equipo con el analista informático Joseph Harries. Ambos se presentan como polos opuestos y lidian el uno con el otro mientras trabajan para la seguridad nacional cibernética. El programa cuenta con 2 temporadas y es transmitida por Sky One y Now.

David Schwimmer se encuentra en la serie de "Intelligence"

FOTO: Especial

Matt LeBlanc (Joey)

Joey Tribbiani es conocido principalmente por su torpeza y habilidad de seducir a las mujeres, además de ser un actor con una pobre trayectoria. En todo momento se encuentra en busca de su próximo papel, y esporádicamente encuentra oportunidades en obras teatrales o novelas televisivas. En particular, es un ávido comedor de postres y bocadillos, además de su adoración por la pizza.

El comediante ha sido parte del sitcom "Man with a Plan" distribuido por CBS y Warner Brothers, el cual comenzó en 2016 y presentó su cuarta temporada en 2020. CBS canceló el programa tras la última temporada, pero existe la esperanza que Netflix pueda continuar la historia de Adam Burns y su alocada familia.

Matt LeBlanc protagonizó "Man with a Plan" de CBS

FOTO: Especial

Matthew Perry (Chandler)

Por su parte, quien le daba vida a Chandler Bing, pareja de Monica Geller y mejor amigo de Joey Tribbiani, se encuentra en la producción de una de las películas más esperadas de la año, "No mires hacia arriba", producida por Adam Mckay ( "Policías de repuesto", "El periodista, la leyenda de Ron Burgundy") y el reparto es uno de los más prometedoras para las próximas entregas de las carteleras.

"Don´t look up" será protagonizada por Leonardo Dicaprio, pero de igual forma participan Jennifer Lawrence, Ariana Grande, Jonah Hill, Meryl Streep, Cate Blanchett y Timotheé Chamalet, por lo que el ex integrante de "Friends" probablemente se encuentra considerablemente emocionado por ser parte de un proyecto con estrellas de Hollywood de tan alto calibre.