¡De terror! Se inunda casa de Thalía por lluvias torrenciales en Nueva York: FOTOS

Thalía, quien cumplió 50 años el pasado 26 de agosto y lo disfrutó a lo grande entre lujosos regalos y una fiesta temática en redes, publicó en sus redes sociales una historia en la que se puede ver la manera en que su casa fue afectada por las fuertes lluvias que se han registrado en Nueva York, donde vive actualmente con su esposo, el empresario Tommy Mottola.

Y es que Nueva York se ha declarado en estado de emergencia la madrugada de este jueves, luego de que la región noreste de Estados Unidos fuera azotada por las lluvias torrenciales de los remanentes de Ida, lo que provocó fuertes inundaciones e informes de numerosos rescates acuáticos.

En su cuenta de Instagram, la cantante mexicana compartió una historia en donde se pueden ver diversos espacios de su casa, como algunos pasillos, su estudio de grabación y baño con serios encharcamientos.

Thalía fue sorprendida con estos encharcamientos en su casa.

En sus publicaciones, la intérprete de "Amor a la mexicana" se mostró realmente consternada por lo que estaba ocurriendo en su casa: "¡WTF, Dios mío, esto va a explotar!", "Me da risa de la fuc... angustia","¡Qué está pasando en mi casa! No, no no, ¡esto va a explotar!", fueron algunas de sus espontáneas expresiones, y es que algunos cables que se encontraban conectados a la luz también fueron afectados por el agua que logró colarse al interior de su domicilio.

Thalía recorrió diversos espacios de su casa y mostró las afectaciones.

Esta ocasión, la también protagonista de telenovelas como "Marimar" y "María la del Barrio" no se contuvo y pronunció cuánta palabra se le cruzó por la mente: "¡No mam...n, no fuc... mam...n", pronunció desconcertada.

Su estudio de grabación también se inundó.

Al final, y pese a las afectaciones que sufrió su casa, Thalía decidió tomar esta situación con más tranquilidad y relajarse. "Ya me vine un poco relajar, estoy está intenso, esta va a ser una noche intensa. Dios tiene el control, él sabe el para qué, flojita y cooperando, abrazar el problema y no pelearlo", externó.

Su casa se vio seriamente afectada por las lluvias torrenciales.

Más tarde, comentó que el agua seguía creciendo y mostró otras imágenes. "Es que yo mejor me río para no llorar cariños, no, no, no, no saben cuánto ha crecido esa fuente de la juventud. No hay nada que hacer, sigue cayendo un diluvio afuera".

El nivel del agua aumentó considerablemente.

Sin embargo, la cantante mexicana tomó esa mala experiencia con bastante buen humor y compartió en sus redes sociales algunos memes.