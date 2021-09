BTS: Suga y Jimin se enamoraron de la misma fan y esto fue lo que pasó

Conocer a BTS es uno de los muchos sueños de sus fans. Muy pocas han tenido la oportunidad de asistir a uno de sus conciertos, obtener un autógrafo o hasta la foto del recuerdo, pero esta ARMY se lleva la envidia de todas, ya que Jimin y Suga la convirtieron en su chica favorita por esta razón.

Estos dos integrantes se encuentran actualmente solteros, pero antes de ser famosos tuvieron novias, aunque el rapero no tuvo un final feliz y Jimin demostró ser todo un caballero, según relató su expareja.

Pero cuando se trata de sus amadas ARMY, son las chicas más consentidas, ya que les han dedicado canciones, mensajes y algunos de sus logros. ¿Cuánto cuesta conocer a BTS? Aunque se trata más de suerte, que de un boleto VIP, esta chica nunca olvidará este día en que ambos idols le demostraron todo su amor.

¿Quién enamoró a los chicos de BTS?

Hace poco, Jimin demostró su gratitud y amor por ARMY con una gran reverencia, uno de los gestos más grandes de respeto en su cultura. El idol de BTS les agradeció por hacer que su canción "Permission to Dance" llegara al #1 de Billboard.



Pero si pensabas que esta era su demostración más romántica, checa la historia de esta fan. Durante una firma de autógrafos para su álbum "Map of the SOUL: Persona", una fan se ganó el corazón de Suga y Jimin.

La afortunada ARMY no solo tuvo suerte de ganarse un pase para este evento, ya que solo se consigue por sorteo al comprar un disco, sino que también se ganó una de las mejores experiencias de su vida. Cuando llegó su turno, la chica desfiló por la mesa y pudo saludar a los idols coreanos, quienes le preguntaron su nombre, pero en su lugar decidieron darle un apodo cariñoso.

Suga decidió llamarla "My baby" y Jimin "princesa", ya que ella le dio unas coronas a juego que ambos usaron al mismo tiempo. La chica de Indonesia compartió toda su experiencia a través de un video para rememorar el mejor día de su vida.

