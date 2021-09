Efeméride: Fallece Jimi Hendrix, ¿cómo se murió el famoso guitarrista?

Jimi Hendrix, cuyo nombre al nacer fue Johnny Allen Hendrix, llegó a este mundo en Seattle, Washington el 27 de noviembre de 1942, y falleció en Londres, Inglaterra el 18 de septiembre de 1970. Fue un guitarrista, cantante y compositor, considerado uno de los más influyentes de la historia del rock, y aunque han pasado más de 50 años de su partida, todavía algunos se pregunta, cómo murió.

El Salón de la Fama del Rock and Roll lo describe como "Indiscutiblemente uno de los músicos más grandes de la historia del rock". Compuso música que combinó con diferentes géneros de hard rock, jazz y blues. Su estilo de música ha sido fuente de inspiración para muchos músicos.

Comenzó su carrera musical formando su primera banda, The Jimmy Hendrix Experience, donde tocaba la guitarra y también cantaba como vocalista principal. Apareció en los titulares después de su actuación en 1969 en el Festival de Woodstock y el Festival de la Isla de Wight en la década de 1970.

Servicio militar

De acuerdo con el sitio Biography, en 1961, Hendrix siguió los pasos de su padre al alistarse en el ejército de los Estados Unidos. Mientras se entrenaba como paracaidista, encontró tiempo para la música, formando una banda llamada King Kasuals. Sirvió en el ejército hasta 1962 cuando fue dado de baja honorablemente después de lesionarse durante un salto en paracaídas.

Después de dejar el ejército, comenzó a trabajar bajo el nombre de Jimmy James, tocando como respaldo de artistas como Little Richard, BB King, Sam Cooke y los Isley Brothers. En 1965 también formó un grupo propio llamado Jimmy James and the Blue Flames.

¿Cómo se murió Jimi Hendrix?

Hendrix murió en Londres el 18 de septiembre de 1970, a la edad de 27 años. La muerte del guitarrista ha causado mucha polémica, pero la versión de su novia, la patinadora Monika Dannemann, es que pasó la mayor parte del 17 de septiembre con ella, y por la noche y compartieron una botella de vino.

Por la madrugada, lo llevó a casa de un conocido, donde estuvo aproximadamente una hora, hasta que volvió por él a las 03:00 horas. Dannemann comentó en las declaraciones que dio a las autoridades, que se quedó hablando con Jimi hasta las 07:00 horas, momento en que se quedaron dormidos.

La última novia del guitarrista, aseguró en aquel momento que se despertó sobre las once de la mañana y encontró a Hendrix respirando, pero inconsciente. Llamó a una ambulancia y los paramédicos llevaron al músico al hospital, donde se le declaró muerto a las 12:45 del 18 de septiembre de 1970.

El forense concluyó que Hendrix aspiró su propio vómito causándole una asfixia, además, se determinó que tuvo una intoxicación de barbitúricos. Dannemann declaró luego que el guitarrista había tomado siete de sus pastillas de prescripción médica Vesparax, recetadas para dormir.

Hace unos años, en el programa "Autopsias de Hollywood", se reveló que la causa de su muerte fue un enfisema pulmonar.

Las teorías sobre la muerte del famoso guitarrista

Sin embargo, hay diversas teorías que hablan sobre la muerte de Hendrix. La primera es que se suicidó; la segunda, es que su entonces manager, Mike Jeffery lo mandó matar, y la tercera, que también incluye al exmanager, apunta a que el guitarrista dejó un mensaje en la contestadora de Mike, asegurando que lo tenían secuestrado.

El reconocido biógrafo Philip Norman habló al respecto en su libro, "Wild Thing: The Short, Spell Binding Life Of Jimi Hendrix" (Cosa salvaje: la corta y hechizante vida de Jimi Hendrix).

Según destaca el diario ABC del trabajo de Norman, una de las teorías tuvo su origen en 1975, cuando Monika Dannemann, acusó a la Cosa Nostra de haber estado detrás de la muerte del guitarrista, afirmando durante una entrevista que no lo había dicho antes por "miedo".

James Wright, un manager que trabajó con Jimi abonó la teoría años más tarde, cuando en sus memorias, publicadas en 2009, señaló que a mediados de los años 70 Hendrix estaba pasando una mala racha económica, que había tomado malas decisiones financieras, por lo que habría pedido dinero prestado a la mafia, quien no habría aceptado su falta de compromiso.

La segunda teoría apunta directamente al manager. En este caso, las diferencias insalvables que había entre ambos habría llevado al representante del músico a planear su asesinato, según describe el medio el Clarín en su reportaje "La misteriosa muerte de Jimi Hendrix y la triple hipótesis de asesinato que involucra a la mafia, a la CIA y a su manager".

Finalmente, hay otra hipótesis que involucra a la CIA, y surgió cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de California investigó el programa MHCHAOS, el cual estaba centrado en figuras relevantes de diversos sectores, con el objetivo de identificar potenciales personajes subversivos, y entre los nombres de la lista se encontró el de Hendrix.