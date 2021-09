Bella actriz que triunfó con Pedro Infante tuvo un romance con un Premio Nobel

Pedro Infante fue una de las máximas estrellas de la época de Oro del Cine Mexicano. El actor protagonizó más de 60 películas y tuvo la oportunidad de compartir créditos con las mujeres más hermosas de la pantalla grande como fue María Félix, Elsa Aguirre, Silvia Pinal, entre muchas otras divas mexicanas, así como con actrices internacionales como la española Sara Montiel.

El ídolo de México y Sarita Montiel protagonizaron tres películas: Necesito dinero, Ahí viene Martín Corona y Vuelve Martín Corona. Desde su icónica participación, la pareja se vio envuelta en varios rumores, desde los que aseguraban que los actores no se llevaban bien, hasta los que señalaban que Saritísima y el intérprete de "Amorcito Corazón" tuvieron un romance.

Ante los rumores, la actriz española negó que la hubiera tenido una relación sentimental con el Rey de las Rancheras, pero sí manifestó su admiración y respeto por Infante, quien falleció 15 de abril de 1957.

Sara Montiel negó haber tenido un romance con Pedro Infante Foto: Especial

Sara Montiel fue considerada una de las mujeres más hermosas de la época, de hecho ostentó el título del rostro más bello del cine español. Debido a su atractivo y personalidad, la diva tuvo varias y polémicas parejas, pero una de las que llamó más la atención de la prensa fue su romance con un Premio Nobel de Medicina.

¿Quién fue Sara Montiel?

María Antonia Alejandra Abad Fernández nació en Campo de Criptana, Ciudad Real, en España, el 10 de marzo de 1928. Comenzó su carrera artística en su país natal haciendo su debut a los 17 años de edad en la cinta Te quiero para mí, donde apareció como actriz secundaria con el nombre artístico de María Alejandra; después en el largometraje Empezó en boda usó ya el nombre artístico de Sara Montiel.

La diva del cine tuvo una carrera muy exitosa en el país Europeo gracias a su trabajo en cintas como Locura de amor, la cual alcanzó la fama internacional y le dio la oportunidad de viajar a diferentes países. En 1950 llegó a México para continuar su carrera en el cine y pronto se logró colocar en el gusto del público.

En México protagonizó 14 películas. Algunas de las más recordadas son Cárcel de mujeres, con Miroslava Stern y Katy Jurado; Necesito dinero, con Pedro Infante; Porque ya no me quieres, con Agustín Lara.

¿Cómo fue el romance entre Sara Montiel y el Premio Nobel Severo Ochoa?

En sus memorias publicadas en el 2000, Sara Montiel confirmó que tuvo un romance con el Premio Novel de Medicina, Severo Ochoa, a quien conoció en México a finales de los años 50. La actriz declaró que el científico fue el gran amor de su vida.

Sara reconoció que se quedó prendada de Severo, pues seguía el prototipo de hombres que la atraían: atractivos, inteligentes, con gran sentido del humor y, sobre todo, mayores. El premio nobel era casado y, de acuerdo a Montiel, él estaba dispuesto a separarse de su mujer y casarse con ella.

Sin embargo, la relación no prosperó y Ochoa siguió casado con su esposa hasta la muerte de esta. Mientras que Montiel tuvo otros romances, de hecho tuvo un total de cuatro matrimonios. La diva murió 8 de abril de 2013 en su casa en el barrio de Salamanca de Madrid, dejando un gran legado y muchas anécdotas.