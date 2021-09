Pedro Infante: ¿Quién fue la mamá del 'Ídolo de México'?

Pedro Infante es uno de los actores mexicanos más representativos de la Época de Oro del Cine Mexicano. Su peculiar voz, carisma, físico, sencillez y presencia fueron las características que lo llevaron a ser considerado como un ícono de México y Latinoamérica.

El actor y cantante nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. Su padre fue Delfino Infante García, mientras que su madre era María Del Refugio Cruz Aranda, mejor conocida como Doña Cuquita, la mujer más importante de su vida.

Los tres huastecos (1948), La oveja negra (1949), Dos tipos de cuidado (1953), Escuela de vagabundos (1955) y Tizoc (1957) son sólo algunas de las películas con las que Pedro Infante alcanzó gran reconocimiento.

Pero, aun con toda la gama que generó y los millones de corazones que conquistó, nunca se olvidó de sus raíces, más específicamente de su mamá, quien fue madre de 14 hijos, de los cuales sobrevivieron nueve: María del Rosario, Ángel (quien también fue actor y cantante), Pedro, María del Carmen, María Concepción, José Delfino, María Consuelo, María del Refugio y María del Socorro.

De acuerdo con el periodista y escritor Sergio Almazán, la mamá de Pedro Infante era costurera. De hecho, gran parte de la ropa que utilizaba el actor y sus hermanos era confeccionada por ella. Desde niño, el cantante realizaba pequeños trabajos con los que le gustaba apoyar económicamente a su madre.

Según el canal de YouTube, Historias del Cine Mexicano, Doña Cuquita siempre le cocinaba guisados al actor y se los llevaba a los sets de rodaje de sus películas. El Rey de las Rancheras le prometió trabajar hasta el último día de su vida para que a ella no le faltara nada.

El libro Pedro Infante, el rey más humilde del mundo, escrito por Paul Riquelme, incluye una cita en la que queda demostrado lo anterior, pues el legendario actor del cine mexicano realmente amaba de forma incondicional a su madre y la apoyó sin importar nada.

"He aprendido a gozar de la vida lo poco que me concede y, todavía en este estado de cosas, tengo satisfacciones que no las cambio por nada. La mejor de ellas es proporcionar a mamita, a la que amo tanto, todas esas pequeñas cosas que en su vejez le consuelan y que le hacen ver que tiene un hijo que luchará por ella hasta el último día de su vida".