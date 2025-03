¿Le dedicó Antología? Susana Zabaleta y Ricardo Pérez derraman amor en el concierto de Shakira | VIDEO

Una de las relaciones sentimentales menos esperadas, pero que cuando se confirmó enamoró a todo el mundo del espectáculo fue la de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, quienes en ningún momento dejan de gritar a los cuatro vientos lo felices y enamorados que están, eso sin mencionar las entrevistas que han ofrecido en las que al hablar del otro se desviven en elogios. Ahora, la pareja nos acaba de regalar otro de sus momentos especiales.

Y es que el pasado viernes Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se dieron cita en el Estadio GNP Seguros para disfrutar del concierto de Shakira; recordemos que la colombiana está en nuestro país, donde ofreció siete fechas sólo en la Ciudad de México, aunque a penas hace unos días añadió más fechas a su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Fue allí donde los enamorados se mostraron felices y enamorados, además que derrocharon amor como nunca, ¡y en público!

Pues mientras Shakira interpretaba en vivo la canción Antología, una de las más icónicas y recordadas de su carrera, los enamorados no dudaron ni un segundo en derramar miel. Por la espalda el comediante abrazó a la soprano, quien se mostró muy sonriente en todo momento, al tiempo en que su novio la llena de besos en las mejillas; este momento enamoró a los fans, quienes no dejan de celebrar a este par de enamorados.

"Que a pesar de que dicen que los años son sabios. Todavía se siente el dolor. Porque todo el tiempo que pasé junto a ti. Dejó tejido su hilo dentro de mí", es la parte de la canción que cantó Shakira en este hermoso momento de la pareja.

Susana Zabaleta revela incómodo momento sobre tener hijos con Ricardo Pérez

El hermoso momento que protagonizaron Susana Zabaleta y Ricardo Pérez en el concierto de Shakira se da en medio de la visita de la cantante al programa Pinky Promise, en donde habló como nunca de su relación con el miembro de La Cotorrisa y en el que también dejó ver su lado más vulnerable que incluso le dejó un "nudo en la garganta".

Durante su visita al programa, la cantante recordó que en una ocasión durante una fiesta con sus amigas y en la que estuvo su pareja presente, una famosa hizo un comentario que la incomodó sobre la diferencia de edades que existe entre ambos y los planes personales que puedan llegara a tener, por ejemplo al convertirse en padres.

"Una de ellas mientras platicábamos, voltea y me dice, pero así enfrente de todas: 'Ay, lindo Ricardo, sí qué padre, qué bueno'. Ricardo se fue porque tenía algo que hacer y me dice: '¿Y tú y Ricardo no piensan, no hablan del futuro?, de cuando él quiera tener hijos y así", fue el incómodo comentario que recibió la cantante.

Sobre lo anterior, reveló que se le hizo un gran nudo en la garganta que incluso la hizo llorar, aunque Zabaleta respondió con elegancia: "Le dije no, porque el futuro no existe, es una cosa de la cual se habla, pero no existe. Existe el presente y punto y se acabó la fiesta y la amistad", mencionó.