Imelda Garza Tuñón ya no quiere peleas con Maribel Guardia; revela plan para que Juliancito celebre el Día de las Madres con su abuela

La polémica que envuelve a Maribel Guardia y a Imelda Garza Tuñón podría estar cerca de llegar a su fin en los próximos meses. Después del dictamen del juez, donde le dejó la patria protestad de José Julián, todo parece indicar que Imelda estaría queriendo arreglar los problemas con su suegra. Ahora confirmó que buscaría un primer acercamiento de cara al 10 de mayo, donde buscaría pasar el Día de las Madres juntas debido a la importancia que tiene Juliancito para la actriz costarricense.

La idea de la joven de 28 años sería poder pasar el Día de las Madres como en los viejos tiempos, es decir, que Maribel disfrute del día junto a su nieto. En la declaración Imelda dejó claro que sabe que Juliancito es lo único que le queda después de la muerte de Julián Figueroa, por lo que no le gustaría que pierda el contacto con su nieto.

En declaración a los medios de comunicación en el Stage door House, Imelda dejó claro que no podía hablar del tema legal que tiene con su suegra, pero lo que sí dejó claro fue que ya está organizando todo para tener un reencuentro con Maribel Guardia. Sin dar muchos detalles, dejó claro que sería para el 10 de mayo.

"Últimamente no he tenido comunicación con ella, peor yo espero que podamos tener un acercamiento para el Día de las Madres porque yo sé que, para una mujer, es muy fuerte, ella fue mamá, José Julián es un pedacito que Julián le dejó, espero tener un acercamiento con ella, para que pueda verlo", expresó la actriz de 28 años.

Imelda estaría buscando a Maribel Guardia para un reencuentro el 10 de mayo (IG: imetunon)

¿El reencuentro entre Imelda y Maribel Guardia se realizaría el 10 de mayo?

Imelda dejaría claro que quiere que la actriz de 65 años pueda celebrar el 10 de mayo con su nieto, pero también que no se podrá hacer el encuentro entre Juliancito y Maribel Guardia el mero Día de las Madres. La viuda de Julián Figueroa ya tiene un plan para celebrar el día con su mamá, por lo que no se podrán reunir el mero día Juliancito y su abuela paterna. En la declaración dejó claro que piensa salir de viaje con su madre y su hijo.

"A lo mejor no el mero Día de las Madres porque yo pienso hacer un viaje con mi mamá y mi hijo, pero sí que tengan un acercamiento", expresó a los medios de comunicación.

Otro punto que dejó claro es que a pesar de buscar que Maribel Guardia pueda ver a su nieto en el Día de las Madres no quiere decir que no deje de tomar su distancia por lo ocurrido en las semanas anteriores. El único motivo por el que querría que Juliancito y la costarricense se reúnan tiene que ver con que simpatiza con ella como madre, pero no quiere decir que ya olvidó todo el dolor que le ocasionó al alejarla de su hijo.