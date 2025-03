René Camacho, líder de La Arrolladora, opina sobre la gira de Jorge Medina y José Cuen, exvocalistas de la banda

La Arrolladora Banda El Limón es una de las agrupaciones más famosas del regional mexicano, su líder René Camacho recientemente reveló que los artistas están en primeros lugares con sus recientes canciones, además emitió su sincera opinión sobre la gira “Juntos” que hacen Jorge Medina y Josie Cuen, exvocalista de su grupo.

René Camacho fue uno de los invitados al programa de radio “La caminera”, en donde expresó su opinión al respecto del éxito de la gira “Juntos” que protagonizan Jorge Medina y Josi Cuen, cantantes que hasta hace algunos años pertenecían a La Arrolladora Banda El Limón como vocalistas principales.

Mucho se ha especulado sobre la relación actual que tiene René Camacho con sus pasados compañeros de La Arrolladora, puesto tanto Jorge Medina como Josi Cuen han mencionado que existe nula comunicación con el músico, pero los exvocalistas han dado a conocer su agradecimiento por los años en los que estuvieron con él y su equipo.

René Camacho fue cuestionado sobre lo que piensa de la gira musical que hacen Jorge Medina y Josi Cuen, ambos exvocalistas de La Arrolladora Banda El Limón, expresó que se siente bien y que el le desea la mejor de las suertes a todos los que alguna vez pertenecieron a su grupo.

“Que siga, que sigan, que aprovechen el momento los que andan ahí haciendo la gira, que aprovechen el momento bien y a mí me ha ido muy bien y yo siempre he dicho que elemento que se vaya de aquí de la agrupación no me gustaría que le fuera mal”, es lo primero que menciona René Camacho sobre su opinión de la gira “Juntos”.