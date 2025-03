Entrega gobierno mexiquense paso vehicular

Delfina Gómez entregó la rehabilitación del paso superior vehicular "La Clínica", luego de 20 años de que fue una solicitud de la población de Tenango del Valle. La obra requirió de una inversión de 25.5 millones de pesos, y con la misma se beneficia a más de 90 mil personas de San Pedro Tlanixco, Santa Cruz Pueblo Nuevo y Acatzingo.

La mandataria estatal afirmó que esta obra mejora la conectividad, impulsa el desarrollo regional y agiliza el paso ganadero.

La obra fue entregada a nombre de la titular del Ejecutivo por parte del secretario de Movilidad, Daniel Sibaja, quien explicó que los trabajos realizados en esta infraestructura incluyeron la demolición del puente anterior y la construcción de una nueva estructura.

El proyecto contempló una superficie de rodamiento de concreto hidráulico, banquetas, guarniciones, señalización y un sistema de drenaje pluvial, lo que permitirá impulsar la economía regional.

“Esto es una acción de cómo sí se tienen que hacer las obras, cómo se pueden hacer obras en beneficio de la gente, refleja el cambio. El poder de servir es eso, donde antes no existía calle, no existía drenaje, no existía nada, hoy hay dignidad; y eso es lo que busca este Gobierno, que haya dignidad para el pueblo del Estado de México”, señaló.