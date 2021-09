4 razones por las que el perro de Pepe Aguilar tiene una mejor vida que millones de mexicanos

El perro es el mejor amigo del hombre y en muchos casos son considerados hasta miembros de la familia. Un ejemplo claro de esto es “El Gordo”, la mascota consentida de Pepe Aguilar.

No es un secreto para los fans de esta familia que este animal cuenta con privilegios con los que no cuenta cualquier ser de su especie, pero los lujos de los que dispone también están por encima de los que puede tener una persona promedio en el país.

Comidas, viajes, contactos e inclusive su influencia en el mundo son considerables para cualquier pug tanto en el ámbito virtual, como en el real. Por tal motivo, vale la pena mencionar cinco cosas por las cuales esta mascota tiene una mejor vida que gran parte de los mexicanos.

Viajes en primera clase

Los Aguilar viajan frecuentemente en avión para sus presentaciones, sobre todo a Estados Unidos. En varias de las historias de Instagram de los miembros de esta familia se puede ver que a estos espectáculos es llevado el pug, quien se transporta junto a ellos.

Solamente hay dos formas en las que esto podría ocurrir: que se trate de un traslado en primera clase o vuelen en un jet privado, por lo cual este animalito está por encima de los connacionales que deben subirse a un avión comercial.

Es más, los privilegios de "El Gordo" son más cuando se toma en cuenta la encuesta desarrollada por la empresa Parametría la cual destacó en 2017 que el 70 por ciento de los habitantes de la República Mexicana no había viajado en avión durante toda su vida.

Perro microinfluencer

El pasado 27 de julio, "El Gordo Aguilar" se estrenó Instagram por medio de una cuenta que los hijos del intérprete de "Por mujeres como tú" le crearon en la red social.

Pese a que el animal solamente tiene cinco publicaciones y sigue a 15 personas (dentro de ellas a todos los integrantes de la dinastía, Snoop Dog, César Millán "El encantador de perros" y varias cuentas relacionadas con caninos), ya cuenta con 13 mil 200 seguidores.

Esto supera la media de usuarios que tiene un internauta promedio, por lo que, de acuerdo con las empresas de medición de opiniones, se encuentra dentro del grupo de microinfluencers que tienen entre 10 mil y 100 mil suscriptores.

El impacto de su imagen es mayor al aparecer en las publicaciones de sus amos, quienes fácilmente superan el medio millón de impactos con cada una de sus publicaciones.

Pepe Aguilar ha dicho que es su hijo favorito.

Backstage eterno

Para el próximo concierto de Pepe Aguilar que ocurrirá en la Arena Ciudad de México, los boletos más costosos fueron de más de cinco mil pesos; mientras que en Estados Unidos se cobró aproximadamente cuatro mil pesos para ver el espectáculo en el Honda Center, Anaheim.

Si bien cualquiera puede ahorrar para comprar las costosas entradas, "El Gordo" cuenta con entrada a todos los espectáculos de la familia, al backstage e inclusive a los ensayos. Esto por que el cantante busca estar frecuentemente con él.

A esto se debe sumar las comidas, el transporte, los lugares exclusivos e inclusivo el acceso que tiene a personalidades importantes de la música y el espectáculo mexicano.

Una casa lujosa

La familia Aguilar vive en el rancho "El Soyate", quien fue adquirido por Antonio Aguilar gracias a que le fue heredado por su padre, don Antonio. Este sitio, uno de los más bonitos de México, produce toda clase de alimentos y además mide mil 300 hectáreas de terreno que son habitadas por los Aguilar, entre ellos "El Gordo", quien puede recorrer la zona como guste.

En esto también esta mascota le lleva ventaja a la mayoría de la población, ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 del Inegi, solamente el 57 por ciento de los mexicanos viven en casa propia, lo cual equivale a 35 millones 300 mil personas. Sin embargo, estas tienen espacios de entre 56 a 100 metros que suelen compartir con más personas.

El pug vive con la familia desde pequeño.

De esta manera, el cánido tiene acceso a más servicios, puntos para recorrer e inclusive puede disponer de privacidad si así lo desea. La cifra es aún más contrastante cuando se toman en cuenta datos de la Secretaría de Desarrollo Social, la cual destaca que solamente en la Ciudad de México hay seis mil 754 capitalinos en situación de calle, por lo que no tienen siquiera una cama para dormir.

Un animalito privilegiado

A todo lo anteriormente mencionado se debe también mencionar que esta mascota tiene además acceso a servicios médicos especializados, los cuales no son mostrados en la página, pero los cuales fácilmente podrían ser costeados por la dinastía de músicos y actores.

Sin lugar a dudas, Pepe Aguilar no se equivoca cuando dice que su perro está muy consentido, ya que no solamente tiene una vida que cualquier perro podría desear, sino también una que no cualquier persona puede tener.