Dan Sur es el rapero mexicano con cabello de cadenas de oro ¡cuánto brillo!

Desde abril el rapero mexicano Dan Sur sorprendió a sus fans y a todo el público por llevar en su cabello un estilo diferente y nada común, en su lucha por lograr originalidad, el joven se sometió a un procedimiento para implantarse cadenas de oro en la cabeza.

Ahora es la primera persona en todo el mundo en lucir esta técnica en la cabeza, cabe señalar que sí logró su objetivo, luce diferente al resto de los artistas y colegas urbanos.

Aunque ya tiene varios meses con sus cadenas de oro, fue hasta hace unos días cuando la noticia y su imagen se volvió viral en redes sociales y en todo internet, pues el músico cautivó la atención de sus casi dos millones de seguidores en TikTok, quienes inmediatamente compartieron sus videos y fotografías.

Dice que no quiere que imiten su imagen. @dansurig

Dan Sur no quiso pintarse el cabello, ya que le pareció muy normal y confesó que teme que ahora los demás le copien su nuevo look. “Espero que no todos me copien ahora”, se puede escuchar en un video que compartió en sus plataformas oficiales.

Incluso dijo que no dirá el nombre del lugar ni el de los médicos que le practicaron la cirugía, pues no hay muchos expertos que se animen a llevar a cabo la implantación de cadenas de oro en la cabeza, pues no quiere que roben su estilo como asegura lo hicieron con una de sus canciones.

Otra de las excentricidades que porta en su rostro es una dentadura de 80 quilates, además asegura ser de otro planeta, que su sangre es dorada y tener pacto con el diablo.

Ante los cuestionamientos de sus seguidores de qué si se trataba de una peluca, el rapero mostró que se es oro real, se quitó una de las cadenas y la introdujo en un vaso con agua, para dar a conocer que es verdad.

El artista describió que el procedimiento al que fue sometido consiste en colocar en su cráneo ganchos con puntas, esto para que las cadenas se atoren y sean también removibles, pero aun así los ganchos se quedan en su cuerpo.