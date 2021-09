Amy Winehouse: Preparan biopic de la cantante; esta exitosa actriz de Netflix podría interpretarla

Amy Winehouse destacó en géneros como el soul, R&B y jazz hasta su muerte en 2011. Una década después de su fallecimiento, la productora Halcyon Studios prepara una biopic sobre los últimos años de su vida. La noticia fue confirmada por la revista The Hollywood Reporter.

La película biográfica estará inspirada en el libro de 2010, Saving Amy (Salvando a Amy), de Daphne Barak y se basa en 40 horas de metraje durante 6 meses, fotos exclusivas y anotaciones de la cantante. Te decimos qué exitosa actriz de Netflix podría interpretarla.

Mitch Winehouse, padre de la cantante, dijo a la revista People que los realizadores de la biopic buscan "una actriz desconocida, idealmente una niña judía del norte o este de Londres que se parezca o hable como Amy".

A finales del año pasado, una estrella de Netflix dijo que le encantaría encarnar a Amy Winehouse. Se trata de Millie Bobby Brown, quien interpreta a Eleven en la popular serie Stranger Things y quien recientemente participó en las películas Enola Holmes (2020) y Godzilla vs. Kong (2021).

"No diría que es histórica, pero me encantaría interpretar a Amy Winehouse. Personalmente creo que es como un ícono del R&B, el blues y básicamente para toda la cultura de la música. Amo su música y me impactó mucho su historia. Siempre digo que me encantaría interpretarla", reveló la actriz a Netflix Latinoamérica.