Olga Breeskin: Así lucía la Vedette que le hacía competencia a Lyn May con mini cinturita

Olga Breeskin fue uno de los símbolos sexuales más icónicos de las décadas de 1970 y 1980 y pese a que no hubo enemistad con Lyn May, las comparaciones entre ambas eran recurrentes pues las famosas vedettes lograron conquistar al público con su belleza y talento para bailar y cantar, no obstante, Olga Breeskin tenía una pequeña ventaja que la caracterizó y se trata de su habilidad para tocar el violín.

Olga Eugenia Breeskin Torres es el nombre completo de la violinista actriz y vedette mexicana de ascendencia rusa que inició su carrera cuando solo tenía 18 años y lo hizo tocando el violín en restaurantes y cabarets, sin embargo, su belleza y talento no pasaron desapercibidos y luego de ganar un concurso de belleza ganó aún más notoriedad entre los medios cuando se presentó en el programa conducido por Raúl Velasco “Siempre en domingo”, por lo que su fama estalló y comenzó a ser consideraba para diferentes películas.

Olga Breeskin a los 19 años. Foto: Especial

Su debut en el cine fue en la película “México de noche” (1968) y pese a no tener un papel protagónico llamó la atención por su belleza y posteriormente, obtuvo papeles protagónicos donde tuvo la oportunidad de mostrar sus atributos físicos y cualidades para la música por lo que se consolidó como una de vedettes más importantes de la época.

Su carrera como vedette se consolidó a mediados de la década de 1970 cuando tuvo la oportunidad de montar su propio show, en el que, además de ser el centro del espectáculo, se valía de una gran cantidad de músicos y bailarines para ofrecer un show al estilo de Las Vegas, cabe mencionar que mantuvo este show durante siete largos años, tiempo en el que aumentó su fama debido a que no descuido su carrera en el cine.

Olga Breeskin destacó por su habilidad para tocar el violín. Foto: IG: bellasdenoche_

Declive de su carrera

Tras el terremoto de 1985 en México, el Hotel Hilton Continental sufrió diversas afectaciones por lo que ya no pudo continuar con su espectáculo y decidió irse a Estados Unidos donde se sabe perdió gran parte de su fortuna en diversos negocios que no salieron del todo bien y fue hasta mediados de la década de 1990 cuando regreso a México y participó en diversas producciones para tratar de recuperar su fama, sin embargo, luego de varios proyectos fallidos cayó en las adicciones deteriorando su imagen y su salud.

Olga Breeskin se recupera y vuelve a los escenarios

Fue en 2008 cuando Olga Breeskin reapareció en los medios e informó que había abrazado la fe cristiana para superar las adicciones, además, anunció que le daría una vuelta de 180 grados a su carrera para volver a los escenarios pues ahora dejaría atrás los sensuales atuendos y los exóticos bailes para tocar música cristiana con su violín y dar testimonios de su salvación por medio de la fe cristiana.

Las comparaciones con otras vedettes eran recurrentes. Foto: IG: bellasdenoche_

Olga Breeskin es una de las vedettes más icónicas de la farándula mexicana y parte de su historia fue contada en el documental llamado “Bellas de noche”, el cual estuvo dirigido por la cineaste María José Cuevas y en esta producción además de su historia también aparece Lyn May, Rossy Mendoza, Wanda Seux y la Princesa Yamal.