Lyn May será mamá a los 68 años; ¿te puedes embarazar después de la menopausia?

La vedette y actriz Lyn May informó que a sus 68 años de edad tiene tres meses de embarazo.

El anuncio de la actriz fue tomado por sorpresa por la gente al generar reacciones divididas, de apoyo por una parte y de incredulidad por otra. Sin embargo, la actriz del cine de ficheras publicó en su cuenta de Instagram que tanto ella como su pareja, el cantante Markos D1, están muy contentos por el embarazo.

¿Se puede embarazar después de la menopausia?

En 2008, Omkari Panwar de la India se convirtió en mamá de unos gemelos -un niño y una niña- a sus 70 años de edad, lo que la convertiría en la mujer con más edad en dar a luz; no obstante, al no tener un certificado de nacimiento, oficialmente no tiene ese reconocimiento.

Otros casos de embarazo en mujeres mayores corresponde a la alemana Annegret Raunigk quien a sus 65 años de edad estuvo embarazada de cuatrillizos y a la española María del Carmen Bousada Lara de 66 años quien en 2006 dio a luz gemelos.

El récord de la mujer con mayor edad en quedar embarazada lo tiene Erramatti Mangayamma quien a sus 73 años de edad parió a unas gemelas en la India.

Con ayuda médica se puede lograr el embarazo en mujeres mayores

La mujeres que tuvieron la menopausia no pueden quedar embarazadas sin ayuda. Foto: Especial

De acuerdo con estudios médicos, las mujeres que pasaron por el periodo de la menopausia no pueden quedar embarazadas sin ayuda médica.

Por lo anterior, las mujeres que quieren tener un hijo y ya pasaron por la menopausia pasan por un proceso médico de fertilización In Vitro.

Las mujeres deben recibir un óvulo de donante para llevar a cabo el proceso. En la fecundación in vitro suele transferirse más de un embrión al útero por lo que un embarazo múltiple es lo más común que se presente.

El riesgo de ser mamá después de la menopausia

Las mujeres embarazadas de mayor edad necesitan mayor control en su chequeo. Son más propensas a tener una presión arterial más alta y tener diabetes gestacional.

El embarazo múltiple es considerado como un riesgo alto por los médicos pues aumenta la probabilidad de que el parto sea prematuro, los bebés nazcan con menor peso y la mamá sufra de preclampsia.

Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida como Lyn May, estaría a punto de ser una de las mujeres con mayor edad en el mundo en tener un hijo a sus casi 70 años de edad.

RMG