Lyn May supera a Laura G en quiero cantar y MEMES no perdonan su actuación

Durante la última semana el nombre de Lyn May se ha convertido en tendencia gracias a su participación en ¡Quiero cantar!, la nueva sección del programa Venga la Alegría en la que celebridades de la televisión mexicana demuestran el talento que tienen para cantar. Este concurso inició el pasado 12 de julio bajo la ya conocida dinámica en la que el público otorga las calificaciones que mejor le parezcan y los jueces emiten sus votaciones.

Para esta primera edición del programa, reconocidos talentos como Horacio Villalobos, Mario Lafontaine y Rocío Banquells son las personas encargadas de criticar cada una de las actuaciones de sus compañeros, tarea que no ha sido nada sencilla. A pesar de que se aseguró que las opiniones se emitirían con profesionalismo y sinceridad, en plataformas digitales se ha cuestionado la reacción de Horacio Villalobos ante los shows.

Estas fueron las calificaciones otorgadas por el público. Foto: Twitter @VengaLaAlegria

Lyn May llega a ¡Quiero Cantar!

Fue el pasado 26 de julio cuando Lyn May se incorporó a las filas de ¡Quiero cantar! como una participante más, al igual que lo hicieron celebridades como Bella de la Vega, Capi Pérez, Anette Cuburu, Kristal Silva y Roger González. Para sorpresa del público, la vedette mexicana se incorporó con la intención de dar lo mejor de sí, lo que mantuvo a la audiencia al filo del asiento desde el primer segundo.

Sin embargo, parece su primera interpretación musical no fue tan bien recibida, pues ocasionó una serie de fuertes críticas y memes que se compartieron en plataformas digitales. La aparición de Lyn May ocurrió cuando la también actriz comenzó a interpretar la canción "El mambo de Lupita". Mientras portaba un vestido lleno de lentejuelas y unas botas de tacón, Lyn May no se conformó únicamente con cantar, también bailó y hasta realizó un split en el escenario.

¿Por qué sorprendió al público?

Después de su desafortunada primera presentación, Lyn May apareció en pantalla enfundada en un elegante vestido negro para cantar "Tres veces te engañé", la famosa canción de Paquita la del Barrio. Aunque la audiencia estaba preparada para taparse los oídos, resultó que la vedette canta muy bien las rancheras. La forma en la que cantó la letra fue tan sentimental que conmovió al público, mismo que le otorgó excelentes calificaciones.

Los internautas demostraron su creatividad. Foto: Twitter @ChavaRRivera

Su actuación sorprendió a más de una persona. Foto: Twitter @niikiiteamo