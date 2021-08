Yalitza Aparicio presume tonificadas piernas y desbanca a Andrea Legarreta: FOTO

Yalitza Aparicio enamoró de nueva cuenta a sus millones de fans en redes sociales luego de compartir una fotografía en donde posa radiante para una sesión de fotos y se luce como toda una diva del cine; la actriz oaxaqueña cautivó con un glamuroso outfit oscuro en encaje, con el cual pudo presumir sus tonificadas piernas.

"Yali" eligió para la ocasión un hermoso y ajustado vestido negro con el cual destacó su mini cintura, al ser un diseño corto pudo resaltar sus ejercitadas piernas y, por si fuera poco, además sorprendió a sus 2.2 millones de seguidores en Instagram al mostrar su buen gusto, su estilo y elegancia.

La actriz de 27 años se ha convertido en poco tiempo en uno de los iconos de la moda mexicana y ha portado de manera espectacular los mejores diseños en diversas alfombras rojas, en las cuales atrae siempre los reflectores por su talento, su carisma y sencillez, sin mencionar su particular belleza.

Una estrella que brilla con luz propia

Aunque la protagonista de "Roma" no suele ser muy asidua a las redes sociales como otras estrellas del cine, sí suele compartir momentos personales, familiares y laborales con sus admiradores; con fotografías y en ocasiones videos la actriz oaxaqueña cautiva con sus mensajes de inspiración y motiva a los demás a seguir sus sueños y hacerlos realidad.

En esta ocasión quiso recordar una de las diversas sesiones fotográficas para las que ha posado y compartió con sus admiradores una postal en donde se le ve particularmente bella: "Recuerdos mágicos (Una foto como que no me doy cuenta)", escribió Yalitza Aparicio en su post, el cual tuvo miles de reacciones de sus fans.

"Preciosa", "Qué chula te ves!!", "Súper guapa, bendiciones," "Eres una mexicana digna de admirar", "Belleza mexicana", "Bonita", "Yali que bella eres," "Te adoro", "Eres todo un ejemplo a seguir! Pon siempre el nombre de nuestro México querido en alto! Te mando la mejor de las vibras y muchas bendiciones para tu carrera y vida personal!", han sido solo algunos de los comentarios que sus seguidores compartieron en la publicación.

La actriz saltó a la fama luego de protagonizar en 2018 la película "Roma", dirigida por Alfonso Cuarón en 2018 y ganadora de tres premios Oscar en las categorías de Mejor Director, Mejor Película Extranjera y Mejor Fotografía. Tras su paso por diversas alfombras rojas, "Yali" fue la portada de la revista "Vogue" México en su edición de enero del 2019, con lo que su proyección se amplió.

Aquel año Yalitza Aparicio fue incluida por la "BBC" en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo y desde el año 2020, forma parte de los miembros mexicanos de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, un ascenso impresionante en su carrera a menos de cuatro años de haber saltado a la escena mundial.