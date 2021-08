Mayrín Villanueva tiene excelente relación con la ex de su marido, así lo demostró

No hay duda que en el medio el espectáculo las relaciones entre diversas parejas de famosos cambian drásticamente una vez que concluyen y que la llegada de nuevos romances no siempre son bien vistos por las exparejas; sin embargo, tal parece que esta regla no siempre se aplica y para muestra la guapa actriz Mayrín Villanueva, quien mantiene un vínculo cercano con Itatí Cantoral, expareja de su ahora esposo, Eduardo Santamarina. Y así lo ha dejado claro en todo momento.

Por si fuera poco, Mayrín es muy cercana a los gemelos y mantiene una excelente relación con los hijos que su esposo procreó al lado de Itatí Cantoral, José Eduardo y Roberto Santamarina, a grado tal que pareciera que son propios. Así lo demostró este jueves luego que Mayrín Villanueva publicara en sus redes sociales un emotivo y tierno mensaje, dirigido a los gemelos con motivo de su cumpleaños 21.

La actriz en múltiples ocasiones ha demostrado que se lleva tan bien con Roberto y José Eduardo que en conjunto se sienten como una gran familia, por eso no dudó en compartirles unas dulces palabras para celebrar con ellos una vuelta más al sol, con quienes además ha vivido diversos momentos de alegría, amor y complicidad, algunos de los cuales ha compartido con sus fans en redes sociales.

"Los adoro y les deseo toda la felicidad"

Una de las fotografías que la actriz publicó en su cuenta de Instagram. FOTO: Especial

Mayrín Villanueva no dudó en dedicar un emotivo mensaje a los hijos de su esposo, Eduardo Santamarina, con motivo de su cumpleaños 21 y de esa manera demostrar lo mucho que los quiere y el gran amor que siente hacia ellos. “Este par de cumpleañeros guapos, ¡los adoro y les deseo toda la felicidad siempre!”, escribió la guapa actriz en su cuenta de Instagram.

Fue mediante sus InstaStories en donde Mayrín publicó un par de fotografías en donde aparece al lado de Roberto y José Eduardo, así como junto a su esposo, a quienes abraza, mientras que en otra postal los jóvenes se disponen a apagar las velas de su pastel. La protagonista de "Si nos dejan" les agradeció por acompañarla en su camino y deseó que sigan cumpliendo sus sueños:

José Eduardo y Roberto Santamarina celebraron su cumpleaños 21 rodeados de su familia. FOTO: Especial

“Sigan cumpliendo sus sueños, ¡gracias por dejarme acompañarlos en este camino!”, compartió la actriz de 50 años. Fue en 2009 cuando Mayrín se casó con el actor Eduardo Santamarina, y desde entonces es común verla publicar fotografías de instantes junto a él en sus redes sociales, así como con los gemelos.

Santamarina tampoco se quedó atrás en las felicitaciones y también celebró el cumpleaños de sus hijos. El actor publicó una recopilación de imágenes en una de sus historias de Instagram en donde les dedicó un emotivo mensaje: “¡Cuánto los amo! Feliz cumple”, escribió.