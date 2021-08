Meghan Markle filtra por "error" la primera foto de su hija Lilibeth; los fans enloquecen

Meghan Markle, actriz y ex duquesa de Sussex, reapareció luego de dar a luz a la pequeña Lilibeth, con un video para conmemorar su 40 cumpleaños, en el cual, según los fans, Meghan dejó ver la primera imagen de su hija. Y es que en el clip se le ve charlando en una videollamada mientras está sentada en un escritorio, con cuatro fotos familiares; una de las mencionadas fotografías muestra a Archie de pie, y los fanáticos aguzados creen que otra de las instantáneas es Lilibeth, que nació el pasado 4 de junio.

Su perro también se puede ver en el material audiovisual, sentado en una cama en el piso detrás de la silla de Meghan, quien hasta ahora no ha subido ninguna foto o mostrado a su hija ante el público de manera oficial. Los fans afirmaron que no hay manera de que una de las fotos corresponda a la bebé y no dejaron de comentar el video.

La bebé nombrada en honor a la abuela y a la madre del príncipe Enrique pesó 3.48 kilos cuando nació. "Lili lleva el nombre de su bisabuela, Su Majestad la Reina, cuyo apodo familiar es Lilibeth. Su segundo nombre, Diana, fue elegido para honrar a su amada difunta abuela, la Princesa de Gales", según el comunicado que lanzaron.

Supuestamente la pequeña sale en una de esas imágenes. Foto: Especial.

¿Por qué lanzó el video Meghan Markle?

Meghan Markle aprovechó su cumpleaños para anunciar un nuevo y emocionante proyecto, 40x40, que tiene como objetivo que las mujeres vuelvan al lugar de trabajo con el apoyo de otras mujeres.

Para promocionar su campaña, Melissa McCarthy le ayudó a grabar. "En los últimos dos años, y en gran parte debido a la pandemia de Covid-19, decenas de millones de mujeres en todo el mundo han dejado la fuerza laboral, incluidas más de dos millones de mujeres en los Estados Unidos. Para mi cumpleaños, le pedí a 40 amigos, activistas, atletas, artistas y líderes mundiales que me ayuden a iniciar un esfuerzo global contribuyendo con 40 minutos de tutoría. apoyar a las mujeres que se reincorporan a la fuerza laboral”, dice Markle en el video.

msb