¿Owen Wilson es un mal padre? Nunca ha querido conocer a su hija, ésta es la historia

Lyla Aranya Wilson es el nombre de una pequeña muy linda, pero también es la hija que no quiere conocer Owen Wilson, quien en los últimos meses ha estado en el ojo del huracán pues pese a cubrir la manutención de la niña, no quiere saber nada de ella e incluso nunca la ha conocida. En 2019 se filtró que paga 25 mil dólares al mes de pensión.

Lyla Aranya Wilson es fruto de la relación de 5 años que el actor tuvo con Varunie Vongsvirate, la pequeña nació poco después de que los famosos se separaran, por lo que Owen creyó que no era de él, quien solicitó una prueba de paternidad y el resultado fue que Wilson era el progenitor. Él “renunció” su derecho de verla, por lo que Varunie obtuvo la custodia completa.

“Deberías ver a tu hija, es increíble, realmente te la estás perdiendo. Ella se parece a ti”, dijo ella la publicación el mes pasado. “Es irónico cómo Owen sigue obteniendo estos papeles de padre, está interpretando a un padre en su nueva película y nunca ha conocido a su propia hija”, ha comentado en diversas ocasiones.

Owen Wilson tiene dos hijos, a los cuales sí cuida

Wilson tiene dos hijos más con dos mujeres diferentes. Su primogénito fue con Jade Duell en 2011. Habían mantenido el embarazo en silencio hasta 4 días antes del nacimiento del bebé, su nombre es Robert Ford Wilson. El segundo fue Finn Lindqvist Wilson, cuya madre es Caroline Lindqvist.

Hace unos meses, una fuente cercana a la familia Wilson compartió que es un gran padre para los niños: “Owen ha sido un gran padre para sus hijos y ha mantenido una relación cálida y cercana con sus madres". La madre de su última hija ha dicho que aunque ayuda financieramente, no se trata de eso, ya que Lyla necesita un padre. Wilson no está saliendo actualmente con ninguna de las madres de sus hijos, pero parece tener una buena relación con las madres de sus dos hijos.

