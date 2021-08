Mariana Seoane a 9 meses de haberse contagiado de la Covid-19, confiesa cuál es su mayor secuela | VIDEO

La cantante Mariana Seoane fue una de las tantas celebridades que se contagió de Covid-19 a finales del año pasado. Aunque no presentó síntomas, supo que tenía la enfermedad tras someterse a las pruebas previo a comenzar un proyecto que entonces tenía en puerta en Estados Unidos, donde se aisló como parte del protocolo.

Fue a través de sus redes sociales donde dio a conocer su condición y opinión sobre la pandemia. Sin embargo, ahora explicó que sufre de una secuela auditiva a nueve meses de haber dado positivo a la enfermedad respiratoria. Esta molestia se llama egofonía y explicó de lo que se trataba para el programa Ventaneando.

"Se llama egofonía. Me hice varios estudios. Se llama egofonía porque me escucho de mi oído izquierdo como en amplificador. Se llama egofonía porque sólo me escucho yo. Si estoy en silencio, no pasa nada. Gracias a Dios no perdí audición. Cada vez es más fuerte. Es muy complicado para mi que soy actriz y cantante. Cantando no me afecta, quizá me escucho hasta mejor, pero a la hora de ponerme monitores no los aguanto", explicó la celebridad.

Mariana Seoane está desesperada; dice que el Covid no es un juego

Por desgracia, no hay nada que hacer para remediar el caso de la intérprete de "Que no me faltes tú", "Una de dos" y "Me equivoqué", pues mencionó que tras los estudios que se ha hecho no hay una operación para corregir su condición auditiva. Mencionó que tuvo la enfermedad y ya se vacunó; no obstante, desconoce si se cure de la egofonía.

La cantante aseguro que la situación de la pandemia no es un juego, dando a entender que no se baje la guardia y aseguró que la secuela fue a raíz de haberse contagiado y no por la vacuna anticovid.

"Han pasado 9 meses de haber tenido la enfermedad y no me ha mejorado nada lo de mi oído, nada", dijo con un semblante triste, pero sin perder la esperanza.