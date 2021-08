Carlos Ponce será Luis Miguel en la bioserie de "El sol"; así luce actualmente el galán de telenovelas

Este jueves 26 de agosto, Diego Boneta compartió con sus seguidores una lista en donde aparecen los nombres de los actores que serán parte de la tercera temporada de Luis Miguel, la serie; entre ellos se encuentra el actor y cantante Carlos Ponce.

Además de Carlos Ponce aparecen los nombres de otros actores como Plutarco Haza, Jade Ewen, Sebastian Zurtia, Alejandra Ambrosi, Miguel Rodarte, Mauricio Abad y Antonio Mauri, ellos serán los nuevos actores que estarán encargados de darles vida a los personajes de la bioserie de “El Sol” en una etapa más madura.

Y es que luego de dos exitosas y polémicas temporadas, tal parece que Diego Boneta se despide de Luis Miguel y solo estará en la parte de la producción de la tercera temporada, por lo que le cederá la estafeta a Carlos Ponce.

Y es que en dicha imagen antes mencionada, aparece el nombre de Carlos Ponce a lado de una anotación que dice “Luis Miguel Adulto”, así que será el puertoriqueño quien de vida a “El Sol”, durante su etapa en la que sostuvo una relación amorosa con Mariah Carey.

¿Quién es Carlos Ponce?

Carlos Ponce es un actor nacido en Puerto Rico pero que vive desde hace muchos años en Estados Unidos, al guapo ojiazul lo hemos podido ver en diversas etapas, como actor, cantante y presentador de realities shows.

Recientemente lo vimos como “Armando” en la telenovela “La Suerte de Loli” junto con Silvia Navarro, Osvaldo Benavides, Gaby Espino, Mariana Seoane entre muchos otros más.

Sin embargo, no es la primera Telenovela y películas en la que lo hemos podido ver, incluso Carlos Ponce actuó a lado de Lindsay Lohan en la cinta “Just My Luck” (Golpe de suerte), en el que tiene un papel secundario, pero importante dentro de la historia.

Foto: captura de pantalla

También canta

Además de su carrera como actor, Carlos Ponce también canta y compone temas, de hecho en su primer material discográfico lanzado en 1998 incluyó tres de sus composiciones.

Este álbum titulado como “Carlos Ponce” llegó al lugar número uno tres veces en los Billboard Hot Latin Tracks con sus sencillos "Rezo" y "Decir Adiós”, además tuvo un Premio Doble Platino por las ventas que generó su álbum.

Carlos Ponce actualmente

Tal y como lo mencionamos anteriormente, Carlos Ponce este 2021 fue parte de la telenovela “La Suerte de Lolis”, y aunque hace algunas semanas el periodista Alex Kaffie aseguró que la tercera temporada de “Luis Miguel, la serie” ya se había grabado en su totalidad, esto no ha sido confirmado por la producción por lo que no sabemos el look o caracterización a la que haya sido sometido Ponce para dar vida a “El Sol”.

Sin embargo, Ponce comparte en sus redes sociales muchas fotografías y videos de su vida diaria por lo que nos podemos dar una idea que interpretará a un Luis Miguel muy fitness, situación un poco alejada de la realidad de “El Sol”.