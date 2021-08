Luis Miguel, la serie: Diego Boneta revela al elenco de la última temporada

Luego del éxito de las primeras dos temporadas de "Luis Miguel: La serie", la producción de Netflix ha decidido revelar los detalles de la siguiente temporada. Diego Boneta, protagonista de la historia, fue el encargado de compartir en su cuenta de Instagram el elenco que formará parte de los años más recientes en la vida de el Sol de México, mismos que llegarán a la pantalla chica a través de la plataforma de streaming.

En la fotografía publicada en el perfil de Diego Boneta se pueden observar los controles de un estudio de grabación, dos micrófonos, unos reproductores portátiles de CD y una luz cálida que llena el espacio. En la parte central de la imagen se puede observar una hoja de papel con letras impresas y algunas acotaciones escritas a mano. Dichas letras forman los nombres de las actrices y actores que aparecerán en la temporada final de la serie.

¿Quiénes aparecerán en la última temporada de Luis Miguel: La Serie?

Los nuevos rostros que se sumarán a la exitosa producción son Jade Ewem, quien interpretará el papel de Mariam, Plutarco Haza como Humberto, Sebastián Zurita como Alex, el hermano de Luis Miguel en su etapa adulta; Carlos Ponce, quien será Miguel en su etapa adulta; Alejandra Ambrosi como Karla, Miguel Rodarte como Daniel, Mauricio Abad como Sergio, el hermano de Luis Miguel en su etapa adulta, y Antonio Mauri en el papel de Julián.

La publicación fue realizada pasadas las 9:00 a.m. del jueves 26 de agosto y, en cuestión de minutos, ya acumula miles de likes y reacciones por parte de los 4 millones de seguidores con los que cuenta Diego Boneta. La noticia ha sido recibida con emoción por parte del público, quien espera que pronto se anuncie la fecha de estreno, pues de ha especulado que las escenas correspondientes a la temporada final ya se terminaron de grabar.

El final de la segunda temporada se estrenó en mayo de 2021. Foto: Instagram @diego

¿Aparecerá Aracely Arámbula?

El romance entre Luis Miguel y Aracely Arámbula ha sido objeto de múltiples especulaciones, por lo que la audiencia espera que se retrate parte de su relación en pantalla. Sin embargo, ambos han decidido mantenerse herméticos respecto a lo que sucedió con su historia, principalmente porque buscan proteger a sus hijos de la controversia y el escándalo que podría desatarse a partir de esta situación.

En una entrevista con TV Azteca, Aracely Arámbula comentó que se negó a participar en el proyecto por la posibilidad de que no se aborde la historia de manera verídica. Además, declaró que su relación con Luis Miguel fue tan hermosa que prefiere mantenerla en privado y que no esté distorsionada por la producción. Sin embargo, el argumento principal que dio fue el deseo de que no tocaran a sus hijos.