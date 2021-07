Diego Boneta: Tras dejar el papel de Luis Miguel, presume abdomen marcado | FOTO

Uno de los actores que goza de mayor popularidad en los últimos meses, es sin duda Diego Boneta, quien ha destacado en todos y cada uno de los papeles que desarrolla. Para muestra basta recordar su participación en la producción "Luis Miguel, la serie" de Netflix, durante sus dos temporadas.

Cabe destacar que el histrión tuvo que subir unos kilitos para poder personificar al "Sol" durante su etapa adulta, algo que habla de todo un profesional; sin embargo, ese trabajo terminó y ya era hora de deshacerse de esa grasita, la cual se concentró principalmente en el área abdominal.

Consciente de que la imagen es importante en su carrera, Diego puso manos a la obra y tal parece que lo hizo a toda velocidad, pues ya presumió los resultados de su dieta y arduo ejercicio en el gimnasio. A través de su cuenta de Instagram, publicó una imagen donde se le puede ver un abdomen marcado, incluso más a como lo había presumido antes.

Desde un parque, boneta se tomó un par de fotografías donde aparece con unos tenis estilo runner y un short de color negro. Con una sonrisa, de quien se sabe con un cuerpo estético, presumió su "six pack"

"When in doubt, sweat it out. (En caso de duda, sude)", escribió Diego en la publicación que recibió más de 354 mil likes y cientos de comentarios con elogios de todo tipo.

¿Cuánto ganó Boneta por la bioserie de LuisMi?

La primera temporada de "Luis Miguel, la serie", que trata sobre la infancia del cantante, fue todo un éxito y esto se debió en gran medida por el excelente trabajo de Boneta, lo cual le valió una entrada de 150 mil dólares (3 millones de pesos mexicanos) por episodio.

Como la vida del "Sol" resultó del interés de todo México, la segunda parte fue todavía más popular. En este caso, el actor se echó al bolsillo la nada despreciable cantidad de 175 mil dólares (3 millones y medio de pesos mexicanos). Ya con fuertes rumores de una tercera temporada, también se habla de un merecido aumento de sueldo para Boneta.

TE PUEDE INTERESAR: Diego Boneta PRESUME a su gran amor: “Ella siempre tiene toda mi atención” | FOTO