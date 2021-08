Este es el RÉCORD que el tráiler de SPIDERMAN logró en 24 horas ¡Destrozó a AVENGERS!

'Spider-Man: No Way Home' es la película que todo el planeta quiere ver, si teníamos duda de ello, las cifras lo confirmaron ya. Es un hecho que el cine de Hollywood, sobre todo ese que tiene superhéroes, mueve millones de personas hacia las taquillas. Y, esas mismas millones de personas que han estado expectantes ante cualquier información en torno a la filmación de la película, son las mismas que fueron a las redes sociales para ver el tráiler filtrado y luego el oficial.

Así se dio a conocer en cifras oficiales. En tan sólo 24 horas, el tráiler de 'Spiderman: No Way Home' superó en reproducciones a lo logrado hace pocos años por 'Avengers: Endgame'.

Estreno arácnido en diciembre

La nueva cinta de Spiderman, con Tom Holland como protagonista y el villano confirmado en la persona de Alfred Molina como el Doctor Octopus, se sabe será estrenada el 17 de diciembre de este 2021, una semana antes de Nochebuena y Navidad, fecha perfecta para que el mundo entero acuda al cine, claro está, si es que la pandemia de coronavirus y sus variantes incesantes lo permiten.

Ante esto, lo siguientes 4 meses serán una batalla por los fans para saber más sobre los personajes de la cinta y confirmar, tal como se rumoró y millones de fanáticos desean, si esta cinta tendrá la participación estelar de los Spiderman de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Récord de reproducciones en 24 horas

Tal como sucedió, 24 horas bastaron para que el primer tráiler oficial de 'Spiderman: No Way Home' destrozara las cifras y forjara un nuevo récord de vistas en todo el mundo.

Tras su proyección en la CinemaCon de Las Vegas un día después de una inoportuna filtración, el clip logró 355,5 millones de reproducciones en todo el planeta, según datos publicados por Deadline.

Para darnos una idea de lo que logró, el récord anterior era de 289 millones de visualizaciones y lo ostentaba el tráiler de 'Avengers: Endgame'.

También superó a otros Spiderman

El tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' también superó a las cintas pasadas de Tom Holland con este personaje. En el caso de 'Spiderman: Far From Home' (2019) ésta se quedó en 135 millones de reproducciones en 24 horas. Eso sí, para beneplácito de todos, Sony Pictures se anotó un hit con las ganancias en taquillas, alcanzando lo 1,131 millones de dólares de recaudación; claro está de nuevo, en época sin pandemia.

Si la ya mencionada pandemia de coronavirus lo permite ¿Podrá 'Spiderman: No Way Home'? superar la cifra de su predecesora? Habrá que esperar 4 meses para llegar a fin de año y conocer la respuesta.