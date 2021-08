Bob Ross: Así fue la MAGISTRAL parodia que le hizo Eugenio Derbez

El legendario pintor Bob Ross es actualmente unos de los referentes más destacados de las década de los ochenta por su programa de televisión, ganador del premio Emmy, "The Joy of Painting" ("El placer de pintar"), que se emitió de 1983 a 1994.



Bob Ross logró filmar 403 episodios del programa, y se convirtió en todo un hito por su relajante voz y sus majestuosos cuadros. Y su legado no terminó el día de su muerte, pues el alegre pintor dejó una fuerte base de seguidores, e incluso profesores de pintura han hecho suyo el "método Bob Ross" para sus clases.

Recientemente, Netflix anunció el próximo estreno de su nuevo documental "Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed". La cinta dirigida y producida por Joshua Rofé promete revelar una versión no contada de la vida del artista.

La hilarante parodia de Derbez

Una de las mejores parodias del popular pintor es la realizada por el comediante mexicano Eugenio Derbez en uno de los sketches de su programa "Derbez en Cuando".

"Bob Atroz", interpretado por el propio Derbez, habla en inglés mientras un "traductor" supuestamente dobla al español lo que está diciendo. Lo divertido del asunto es que "Bob Atroz" dice chistes muy subidos de tono, con groserías, albures, doble sentido y humor negro, pero el traductor dice frases más amables.

En los sketches, Bob Atroz no pinta los clásicos paisajes llenos de color, y de hecho sus habilidades artísticas son bastante cuestionables, pues todos los trazos son líneas y formas muy simples, como el dibujo de un niño. Para acompañar el tutorial de pintura, este personaje menciona algunas de las frases más icónicas del original Bob Ross, como "accidentes felices", por mencionar una.

En uno de los videos más populares en YouTube, "Pintando un banco", termina destruyendo su lienzo con un fuego artificial hacia el final, diciendo que se trata de una técnica llamada "el efecto Oklahoma".

Las apariciones de Bob Ross en series

El pintor de los "accidentes felices" ya ha aparecido en dos ocasiones en distintas series de terror. La serie más destacable es el nuevo spin-off de Ryan Murphy, American Horror Stories. En el episodio "Drive In", los protagonistas se besan mientras suena de fondo la calmada voz del pintor.

Por otro lado, la serie antológica de terror "Creepshow", originalmente dirigida por George Romero y escrita por Stephen King, tuvo un reboot en 2019, y justamente en uno de los episodios podemos ver de nueva cuenta a la leyenda de la pintura.

El capítulo "Public Television Of The Dead" presenta a Norm Roberts, una versión ficticia de Bob Ross, quien luchará contra una orda de zombies que invaden una estación de televisión pública.

Hay muchos más ejemplos del pintor en la cultura pop, desde Family Guy hasta Deadpool 2.